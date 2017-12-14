شركة "تيفاع" الاسرائيلية العملاقة للادوية تلغي 14 ألف وظيفة في العامين المقبلين

أعلنت شركة "تيفاع" الاسرائيلية العملاقة للادوية الخميس انها ستلغي 14 ألف وظيفة في العامين المقبلين، بعدما كشفت عن خطة كبيرة لاعادة الهيكلة في مواجهة انخفاض اسعار الادوية العادية المنتجة بدون براءة اختراع.

وقالت الشركة انها ستعلق توزيع الارباح على حملة الاسهم العادية، ولن تدفع ايضا المكافأة السنوية لعام 2017 مشيرة الى ان هذا يعود الى "ان نتائج الشركة المالية هي أقل بكثير من توقعاتها الاصلية لهذه السنة".