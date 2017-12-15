مصارف اماراتية تعفي زبائن من ديونهم

كرم نائب وزير شؤون الرئاسة الاماراتية رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة أحمد جمعة الزعابي في ابوظبي مصارف اعفت زبائن من ديونها.

وقالت صحيفة "الاتحاد" ان عدد هذه المصارف سبعة وانها اعفت 1930 مواطناً من ديون متعثرة بقيمة 325 مليون درهم، اي نحو 90 مليون دولار.

وأعرب الزعابي عن "شكره وتقديره للبنوك التي قامت بإعفاء المتعثرين من المديونيات"، مقدرا "المسؤولية المجتمعية العالية التي تتحلى بها البنوك الوطنية ومشاركتهم الفعالة في تحقيق أهداف صندوق معالجة الديون المتعثرة".

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي تسهم فيها البنوك بإعفاء متعثرين عن سداد ديونهم، فقد قامت ثمانية بنوك سابقاً بالتعاون مع صندوق معالجة الديون المتعثرة بإعفاء 2397 متعثراً بإجمالي مليار و144 مليون درهم.