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سلامة يؤكد استقرار الوضع النقدي في لبنان

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من Naharnet Newsdesk 10:48 ,2017 كانون الأول 21
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التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا الخميس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي أكد استقرار الوضع النقدي في البلاد.

وبحث سلامة مع عون في سبل التمويل لتفعيل الاقتصاد.

ومر لبنان بأزمة سياسية أثارت القلق خشية انعكاسها على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، لاسيما بعد اعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته بشكل مفاجىء من الرياض قبل أن يعود الى لبنان بوساطة فرنسية ومساع أوروبية ويعلن تريثه.

وعقدت الحكومة آخر جلساتها لهذه السنة منذ أيام، بعد أن أقرت بند النفط.

مصدرنهارنت
لبنان
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