المشنوق يطلق لوحات جديدة للسيارات "تزيد نسبة الامن"

أطلق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لوحات جديدة للسيارات في هيئة إدارة السير والمركبات، معلنا أنها واحدة من عناوين الامن في لبنان.

وقال المشنوق الخميس "لوحات السيارات الجديدة تزيد نسبة الأمن ونحن دخلنا الآن في مرحلة عدم التزوير، ولا أحد يقدم هبات للوحات السيارات".

ولفت الى أن "كلفة اللوحة هي 15 ألف ليرة فقط، موضحا ان "الأرقام المستخدمة هي الأرقام العربية الأصلية أو المعروفة بالهندية ولا أرى صعوبة في قراءتها".

وفيما أكد أن "الوضع الأمني تحت السيطرة"، شدد المشنوق على وجوب "زيادة الإجراءات التي تطمئن المواطنين".

وتمنى ان يكون لدينا في الدولة المقبلة للانتخابات بطاقة بيومترية، وكل الوسائل التي تمنع التزوير، مضيفا "نعمل أيضا على انجاز محاضر ضبط إلكترونية وتطوير وسائل الدفع".

واعلن ان "مشروع الميكانيك الموجود في مجلس الشورى يسمح بافتتاح مراكز في كل المحافظات لتسهيل امور المواطنين، متمنيا على المجلس ان يدرسه.

وأمل "إنهاء المشاريع التي نعمل عليها سواء في الأحوال الشخصية أو الميكانيك خلال أشهر قليلة، بما يحقق للمواطن الأمن والأمان"، وقال: "نعمل على مكننة السجلات وإصدار بطاقات بيومترية حتى للاجئين الفلسطينيين".