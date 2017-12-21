المشنوق يطلق لوحات جديدة للسيارات "تزيد نسبة الامن"Read this story in English
أطلق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لوحات جديدة للسيارات في هيئة إدارة السير والمركبات، معلنا أنها واحدة من عناوين الامن في لبنان.
وقال المشنوق الخميس "لوحات السيارات الجديدة تزيد نسبة الأمن ونحن دخلنا الآن في مرحلة عدم التزوير، ولا أحد يقدم هبات للوحات السيارات".
ولفت الى أن "كلفة اللوحة هي 15 ألف ليرة فقط، موضحا ان "الأرقام المستخدمة هي الأرقام العربية الأصلية أو المعروفة بالهندية ولا أرى صعوبة في قراءتها".
وفيما أكد أن "الوضع الأمني تحت السيطرة"، شدد المشنوق على وجوب "زيادة الإجراءات التي تطمئن المواطنين".
وتمنى ان يكون لدينا في الدولة المقبلة للانتخابات بطاقة بيومترية، وكل الوسائل التي تمنع التزوير، مضيفا "نعمل أيضا على انجاز محاضر ضبط إلكترونية وتطوير وسائل الدفع".
واعلن ان "مشروع الميكانيك الموجود في مجلس الشورى يسمح بافتتاح مراكز في كل المحافظات لتسهيل امور المواطنين، متمنيا على المجلس ان يدرسه.
وأمل "إنهاء المشاريع التي نعمل عليها سواء في الأحوال الشخصية أو الميكانيك خلال أشهر قليلة، بما يحقق للمواطن الأمن والأمان"، وقال: "نعمل على مكننة السجلات وإصدار بطاقات بيومترية حتى للاجئين الفلسطينيين".
All my respect and admiration go to fun loving party goer Interior Minister Nouhad al-Mashnouq for making available the new number plates starting at LL 15,000.
This is a big joke to fill up the state and the mafia's packets a little bit more...
What a joke indeed the Patriot, it's a new mafia process. The new manufacturer is again owned by the political parties. So, Hizbalot will keep using real fake licence plates , forged by the manufacturers because they're accomplices.
I'm so glad I'm out of the country for the holidays. This kind of news raises my blood pressure ! Especially the ones involving Hariri, Aoun, Mashnooq or Basil.