كيدانيان: عام 2018 سيشهد توافد العديد من السياح الاوروبيين الى لبنان

أعلن وزير السياحة اواديس كيدانيان انّ عام 2018 سيشهد توافد العديد من السياح الاوروبيين، مؤكدا وجود إقبال لدى السياح لزيارة لبنان منذ العام 2017 رغم الازمة السياسية التي مرت بها البلاد.

وقال كيدانيان لصحيفة "الجمهورية" "عدد الوافدين الى لبنان لغاية شهر تشرين الثاني من العام 2017، بلغ مليون و715 ألف زائر، قائلا "اننا تجاوزنا، وقبل نهاية السنة، إجمالي عدد الوافدين خلال العام 2016 والذي بلغ مليون و688 ألف زائر".

وأعلن "سنشهَد، مع بداية العام 2018، توافد مجموعات من القيّمين على السياحة في اوروبا، من منظّمي رحلات ومنظّمي مؤتمرات، الى لبنان، بدعوة من وزارة السياحة، من اجل استكشاف الوضع السياحي ميدانياً على صعيد توافر فنادق وأماكن مخصصّة لعقد المؤتمرات، وبالتالي برمجة لبنان ضمن جدول مؤتمراتهم العالمية في العام 2018".

وكشف أن "نسبة الحجوزات خلال موسم الاعياد الحالي مقبولة جدّاً، نظراً للازمة السياسية التي مرّ بها لبنان خلال الشهر الماضي، موضحاً انّ حجوزات الفنادق خلال العيد تعود الى المغتربين اللبنانيين والى زائرين من اوروبا".

وأفاد لـ"الجمهورية" انّ "أرقام العام 2017، خصوصاً إحصاءات النصف الثاني من العام الحالي، تشير الى نمو عدد الزائرين الأوروبيين بنسبة 15 في المئة مقارنة بالعام 2016، "وهو مؤشر يدلّ على وجود إقبال لدى السيّاح الاوروبيين على لبنان".

وشدّد على انّ عدد السياح خلال شهر تشرين الثاني الذي شهدت البلاد خلاله أزمة كبيرة، إرتفع بنسبة 1 في المئة مقارنة بشهر تشرين الثاني من العام الماضي، على عكس ما كان متوقعاً من تَراجعٍ في عدد الوافدين.

وفي التفاصيل، إرتفع عدد السيّاح الفرنسيين خلال هذا الشهر بنسبة 19,10 في المئة، وعدد الالمان 13,15 في المئة، البريطانيين 6,23 في المئة، والايطاليين 23,79 في المئة.

واعتبر كيدانيان أيضا انّ هذه الارقام تدلّ على انّ لبنان لم يتأثر بشكل كبير بأزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.