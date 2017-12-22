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ماكرون يؤكد ان الأميركيين "مهمشون" في قضية القدس

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من Naharnet Newsdesk 13:10 ,2017 كانون الأول 22
W460

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة ان قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل همشها في هذا الملف، مضيفا انه لن يقوم بالمثل ولن يعترف بدولة فلسطينية بشكل احادي الجانب.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس ان "الاميركيين مهمشون، أحاول ألا أقوم بالمثل"، مضيفا انه لن يعترف بشكل احادي الجانب بدولة فلسطين لأنه لا يعتقد ان الأمر سيكون "مجديا".

واضاف ماكرون "هل سيكون مجدياً اتخاذ قرار من طرف واحد بالاعتراف بفلسطين؟ لا أعتقد. لأنه سيمثل رد فعل" على القرار الأميركي "الذي سبب الاضطرابات في المنطقة. سأكون بذلك أرد على خطأ من النوع ذاته"، مضيفا انه لن "يبني خيار فرنسا على اساس ردة فعل" على السياسة الأميركية.

أثار اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل موجة ادانات عالمية توجت الخميس بصدور قرار بأغلبية واسعة عن الجمعية العامة للام المتحدة يدين القرار.

وذكر ماكرون بمعارضته للقرار الأميركي وبموقف فرنسا القائم على انه "لا بديل لحل الدولتين ولا حل من دون الاتفاق بين الطرفين حول القدس".

ومن المقرر ان يزور ماكرون الشرق الأوسط في 2018.

مصدروكالة الصحافة الفرنسية
الشرق الأوسط
التعليقات 2
Thumb whyaskwhy 23:45 ,2017 كانون الأول 22

The Yids dont care what the world thinks, they did not back in 1948 why should they care now? its not like Kizballah or Syria not to mention any other Arab nation will threaten them. Maybe we will black list them from Shawrma and Shisha?

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Thumb Elemental 09:10 ,2017 كانون الأول 23

How about not bowing down to Islamism? Solve your own crap you let in.

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