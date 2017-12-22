باسيل سيتقدم باقتراح لتمديد مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع من الخارج

سيتقدم وزير الخارجية جبران باسيل بمشروع قانون للحكومة من اجل تمديد مهلة تسجيل المنتشرين للاقتراع في الخارج.

وكتب باسيل في تغريدة على "تويتر" الجمعة "تقدمت بمشروع قانون لتمديد مهلة تسجيل المنتشرين للاقتراع في الخارج لأن التجربة نجحت ولأن الوقت الباقي للانتخابات يسمح ولأن عشرات الآلاف "بيريدوا يتسجلوا ويصوتوا ونحنا جاهزين".

وأضاف "حدا حابب يمنعهم؟".

ووفقا لباسيل، وصل عدد المغتربين اللبنانيين الذين سجلوا أسمائهم للاقتراع من الخارج الى 85 الفا.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت إنشاء واطلاق موقع الكتروني خاص وتطبيق على الهواتف الذكية لخدمة جميع المغتربين اللبنانيين، اصبح في متناول الجميع ابتداءً من 1\10\2017، وذلك استناداً الى قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح لللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية المباشرة بالتسجيل الالكتروني للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2018.

وهي المرة الاولى الذي يعتمد فيه لبنان هذا الاجراء ال1ي يتيح للبنانيين الاقتراع من الخارج.