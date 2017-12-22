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باسيل سيتقدم باقتراح لتمديد مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع من الخارج

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من Naharnet Newsdesk 14:32 ,2017 كانون الأول 22
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سيتقدم وزير الخارجية جبران باسيل بمشروع قانون للحكومة من اجل تمديد مهلة تسجيل المنتشرين للاقتراع في الخارج.

وكتب باسيل في تغريدة على "تويتر" الجمعة "تقدمت بمشروع قانون لتمديد مهلة تسجيل المنتشرين للاقتراع في الخارج لأن التجربة نجحت ولأن الوقت الباقي للانتخابات يسمح ولأن عشرات الآلاف "بيريدوا يتسجلوا ويصوتوا ونحنا جاهزين".

وأضاف "حدا حابب يمنعهم؟".

ووفقا لباسيل، وصل عدد المغتربين اللبنانيين الذين سجلوا أسمائهم للاقتراع من الخارج الى 85 الفا.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت إنشاء واطلاق موقع الكتروني خاص وتطبيق على الهواتف الذكية لخدمة جميع المغتربين اللبنانيين، اصبح في متناول الجميع ابتداءً من 1\10\2017، وذلك استناداً الى قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح لللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية المباشرة بالتسجيل الالكتروني للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2018.

وهي المرة الاولى الذي يعتمد فيه لبنان هذا الاجراء ال1ي يتيح للبنانيين الاقتراع من الخارج.

مصدرنهارنت
لبنان
التعليقات 6
Thumb whyaskwhy 23:46 ,2017 كانون الأول 22

Who knows what his angle is but somehow there is money in it....

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Thumb s.o.s 05:19 ,2017 كانون الأول 23

Priceless photograph. Thanks Naharnet for revealing his true face!

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Thumb justice 07:58 ,2017 كانون الأول 23

he is pointing towards a big void.

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Thumb s.o.s 15:08 ,2017 كانون الأول 23

And I see a chimp scratching his head!

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Missing phillipo 18:41 ,2017 كانون الأول 23

Not just with regards to Lebanon, but I've always thought it very strange that people who have lived abroad for many years can still influence the results of a national election.

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Thumb tric.portugal 01:25 ,2017 كانون الأول 24

“I have presented a draft law to the government asking for the extension of the deadline set for Lebanese expats to register for the parliamentary polls,” he said on Twitter...
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Hariri=Saudis thinks that is not necessary...and the Envagelicalis=Torah agree...Macron do not support that extention !!!??...

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