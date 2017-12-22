قتيلان فلسطينيان برصاص الجيش الاسرائيلي في المواجهات بقطاع غزة

قتل فلسطينيان الجمعة برصاص الجنود الاسرائيليين في المواجهات مع الجنود الاسرائيليين التي اندلعت شرق قطاع غزة اثر مسيرات نظمت بعد صلاة الجمعة احتجاجا على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في بيان ان "استشهد الشاب زكريا الكفارنة (24 عاما) اثر طلق ناري اصابه مباشرة في الصدر شرق جباليا" في شمال القطاع.

وفي بيان ثان أعلن القدرة ان "استشهد شاب ثان لازال مجهول الهوية لكن يبدو في العشرينات من عمره، اصيب برصاصة حية في القلب" قرب نقطة نحال عوز العسكرية الاسرائيلية شرق مدينة غزة.

واوضح القدرة ان "40 فلسطينيا اصيبوا بالرصاص في المواجهات في المناطق الشرقية لقطاع غزة، وبينهم 3 في حالة خطرة او حرجة".

ومن بين المصابين الناشط الفلسطيني محمد ابو حجر وهو في العشرينات من عمره وكان يرتدي زي سانتا كلوز (بابا نويل) حيث اصيب برصاصة في القدم نقل على اثرها إلى مستشفى "ناصر" بخان يونس في جنوب قطاع غزة.

واشار ان من بين المصابين مصور صحفي أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع وحالته "طفيفة".