بوتين واردوغان متفقان على العمل من اجل اقامة دولة فلسطينية

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان الجمعة خلال اتصال هاتفي بينهما انها يريدان العمل من اجل اقامة دولة فلسطينية كما اعلن الكرملين غداة تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار يدين الاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وقال الكرملين في بيان ان الرئيسين الروسي والتركي "اكدا رغبتهما المشتركة في مواصلة جهودهما بهدف حل النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني على اساس القانون الدولي وتطبيق حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولة مستقلة".

والخميس دانت الجمعية العامة للامم المتحدة بشبه اجماع قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

ومن اصل الدول ال193 الاعضاء في الجمعية، صوتت 128 دولة لصالح القرار الذي يدين الاعتراف الاميركي الذي شكل خروجا عن سياسة واشنطن التقليدية التي كانت متبعة حول الان بخصوص النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني.

وتركيا، حليفة الولايات المتحدة، كانت من اشد معارضي قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب وكذلك روسيا.

وكان بوتين عبر في مطلع كانون الاول عن "قلقه الشديد" بعد اعلان ترامب داعيا الاطراف المعنية في النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني الى "ضبط النفس" والحوار.