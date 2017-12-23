عاصفة في الفيليبين توقع 74 قتيلا على الأقل وعشرات المفقودين

أدت العاصفة الاستوائية ""تمبين" التي ضربت الجمعة جنوب الفيليبين ولا سيما جزيرة مينداناو إلى وقوع 74 قتيلا على الاقل وعشرات المفقودين، وفق حصيلة جديدة أصدرتها السلطات السبت.

وكانت حصيلة سابقة أفادت عن وقوع ثلاثين قتيلا على الاقل جراء العاصفة التي تسببت بفيضانات وانزلاقات في التربة اجتاحت احدى القرى، بحسب الشرطة.

وتشهد الفيليبين كل سنة حوالى عشرين عاصفة وإعصارا، لكن مينداناو، الجزيرة الجنوبية الكبرى البالغ عدد سكانها حوالى 20 مليون نسمة، غالبا ما تبقى بمنأى عنها.

وبعدما ضربت مينداناو الجمعة، واصلت العاصفة "تمبين" طريقها غربا فعبرت فوق بحر سولو ترافقها رياح بلغت سرعتها 95 كلم في الساعة.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة عصر السبت الطرف الغربي لجزيرة بالاوان، بحسب الأرصاد الجوية الفيليبينية.

وحلت العاصفة بعد أقل من أسبوع على عاصفة "كاي تاك" الاستوائية التي اجتاحت وسط الفيليبين موقعة 54 قتيلا و24 مفقودا.