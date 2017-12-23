وفاة فلسطيني متاثرا بجروح اصيب بها في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي قبل اسبوع

اعلن اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم السبت وفاة فلسطيني متاثرا بجروح اصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة الاحد الماضي.

وقال القدرة ان "شريف العبد شلاش (28 عاما) من جباليا توفي صباح اليوم" السبت"، مشيرا الى انه "اصيب الاحد الماضي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة".

وكان قتل فلسطينيان الجمعة برصاص الجنود الاسرائيليين في مواجهات اندلعت شرق قطاع غزة اثر مسيرات نظمت بعد صلاة الجمعة احتجاجا على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وبذلك يرتفع الى 11 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ اعلان الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب اليها.

وسقط تسعة من هؤلاء القتلى في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي واثنان في غارة اسرائيلية على قطاع غزة.