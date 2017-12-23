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وفاة فلسطيني متاثرا بجروح اصيب بها في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي قبل اسبوع

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من Naharnet Newsdesk 11:30 ,2017 كانون الأول 23
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اعلن اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم السبت وفاة فلسطيني متاثرا بجروح اصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة الاحد الماضي.

وقال القدرة ان "شريف العبد شلاش (28 عاما) من جباليا توفي صباح اليوم" السبت"، مشيرا الى انه "اصيب الاحد الماضي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة".

وكان قتل فلسطينيان الجمعة برصاص الجنود الاسرائيليين في مواجهات اندلعت شرق قطاع غزة اثر مسيرات نظمت بعد صلاة الجمعة احتجاجا على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وبذلك يرتفع الى 11 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ اعلان الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب اليها.

وسقط تسعة من هؤلاء القتلى في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي واثنان في غارة اسرائيلية على قطاع غزة.

مصدروكالة الصحافة الفرنسية
الشرق الأوسط
التعليقات 3
Thumb Mystic 12:18 ,2017 كانون الأول 23

The Western world does not care about that.'

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Missing phillipo 12:50 ,2017 كانون الأول 23

When you attack someone, whether it is with a gun, a rocket or a stone, then expect retaliation.

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Missing deepest.message.evarrr 20:56 ,2017 كانون الأول 23

so the israeli invader can only expect retaliation from the palestinian that was kicked by jewish militias when palestine was invaded and is still an occupied territory...

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