ماكرون وميركل يدعوان اطراف النزاع في شرق اوكرانيا الى "تحمل مسؤولياتهم"

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل السبت اطراف النزاع في شرق اوكرانيا الى "تحمل مسؤولياتهم" و"تطبيق الاتفاقات المبرمة في اسرع وقت ممكن" في مواجهة "الزيادة الاخيرة لانتهاك وقف اطلاق اطلاق النار" في المنطقة.

وافاد بيان للرئاسة الفرنسية ان ماكرون والمستشارة الالمانية "يؤكدان مجددا دعمهما للاحترام الكامل لسيادة اوكرانيا ووحدة وسلامة اراضيها".

واضاف انهما "يعلنان عدم وجود اي حل سوى تسوية محض سلمية للنزاع" و"يؤكدان من جديد تمسكهما بتطبيق كامل لاتفاقيات مينسك" الموقعة في شباط/فبراير 2015 بين الجيش الأوكراني والمتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا.