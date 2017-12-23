توقيف 230 شابا وفتاة في ايران بسبب الاختلاط

اعلنت هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في ايران توقيف 230 شابا وفتاة بسبب الاختلاط في سهرتين تخللهما تقديم كحول، كما ذكرت وسائل اعلام عدة السبت.

وتمت هذه الاعتقالات في طهران ونواحيها ليل الخميس الى الجمعة، مع احتفال الايرانيين بالعيد التقليدي "يالدا" رمز التجدد وانتصار النور على الظلمة بمناسبة بدء فصل الشتاء.

ونقلت الصحف عن رئيس الهيئة في طهران الكبرى العقيد ذو الفقار برفار انه "تم اعتقال 140 بينما كانوا يرقصون ويشربون الكحول في احد منازل لواسان"، المدينة الراقية التي تبعد 30 كلم غرب طهران حيث يملك العديد من الاثرياء منازل خاصة، "كما اعتقل 90 في احد منازل حي فرمانيه الراقي في شمال طهران".

ويبدو ان الشرطة تنبهت الى الأمر إثر بث لقطات على موقع انستاغرام للتواصل الاجتماعي تم تصويرها في تلك السهرتين مع دعوة للانضمام الى المشاركين.

كما قالت الهيئة ايضا انها ضبطت مخدرات خلال عمليتي الدهم.

وتحظر السهرات المختلطة بين العازبين وتناول الكحول في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وطبقا لقانون العقوبات الايراني، يتحتم على الموقوفين دفع غرامة او يتعرضون للجلد بسبب تناول الكحول او حيازتها، في حين يكون منظمو السهرات عرضة للسجن.

الى ذلك، اغلقت الشرطة 20 محل بقالة في طهران اثر بيعها الكحول واعتقلت المسؤولين عنها، وفقا لما ذكرته وكالة ايسنا، مشيرة الى ان الكحول تم بيعها فى زجاجات "ماركة ايرانية من البيرة غير الكحولية".

وبحسب وسائل الاعلام الايرانية، فإن غالبية المشروبات الكحولية المستهلكة يتم تهريبها من كردستان العراق وتركيا، لكن يمكن العثور على كحول مصنعة محليا باسعار اقل.