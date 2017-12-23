المنشوق: لا رغبة سياسية عند أي جهة في تأجيل الانتخابات

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن لا رغبة سياسية عند أي جهة سياسية بتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة في 6 أيار، معلنا ترشحه.

وقال المشنوق "لا سبب للتأجيل ولا رغبة عند اي جهة سياسية بتأجيل الانتخابات ولا قدرة عملية لاي جهة سياسية ان تتحمل مسؤولية التأجيل".

وأكد أن "هناك جهوزية كاملة وعالية لدى مختلف الاجهزة الامنية من أجل تأمين خلال فترة الأعياد أسبوع آمن ومطمئن لكل اللبنانيين".

وعن إمكانية القيام بتعديلات على قانون الانتخاب الجديد، أوضح "هذا الأمر يحتاج الى توافق بين القوى السياسية، وهناك نقطة وحيدة هي المادة 84 المتعلقة بالبطاقة الممغنطة خاضعة للنقاش لان هناك مواد اخرى اتخذت احتياطا بفضل الرئيس نبيه بري وتجيز امكانية التصويت ببطاقة الهوية، او الجواز السفر الصالح".

وأضاف "التصويت في الميغاسنتر ومكان السكن هي خطوة اصلاحية، لكن هذه العملية تحتاج الى اجراء تعديل في القانون، ودرس امكانية استحداث 8 مراكز على طول الخط الساحلي، واجرينا 4 اجتماعات تقنية لمناقشة هذا الموضوع ونحتاج الى 48 ساعة لنرى مدى امكانية التنفيذ العملي لهذا الموضوع".

ولفت الى أن "هناك رغبة دولية عارمة بإجراء الانتخابات في 6 أيار وهي جزء من اعتبار المجتمع الدولي ان الاستقرار في لبنان ثابت ومستمر لان العملية الديموقراطية تؤكد الاستقرار".