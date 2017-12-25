عون: سنة الاقدمية التي أعطيت للضباط محقة ومن يعترض فليذهب الى القضاء

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن سنة الاقدمية التي أعطيت للضباط "محقة"، داعيا من يعترض على توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة الى عرض المسألة أمام القضاء كي تأخذ الامور مجراها.

وقال عون من بكركي الاثنين "سنة الاقدمية التي اعطيناها للضباط، فهي محقة لان الدورة كانت في 13 تشرين 1990 في الحربية، وكنت وقعت على دخولها، ولكيدية سياسية معينة ارسل الضباط الى منازلهم ليتم استدعاءهم بعد سنتين، اي انهم اصبحوا مع الدورة التي كانت بعدهم".

وأوضح "حاولنا ان نرد اليهم نصف حقهم، ومنحناهم سنة أقدمية"، مشددا على أنها "قضية محقة في الجوهر وكذلك في الاساس، ذلك ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يعمم".

وأضاف "واذا كان من اعتراض لاحد على ذلك فليتفضل الى القضاء وسأكون مسرورا كرئيس للجمهورية اذا كسر القضاء قراري".

وسأل "هل تريدون مثولا امام القانون اكثر من ذلك؟"

وحول المخاوف من ثنائية مارونية-سنية بسبب تجاوز توقيع وزير المال على المراسيم، قال عون "يمكن لكل طائفة غير مستوفية حقوقها كاملة والبعض دافش حالو قليلا اكثر، الاعتراض في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، لأن الاعتراض في الصحف غير مفهوم، هذا من ناحية المبدأ العام".

وتابع "اما من ناحية المبدأ الخاص المتعلق بوزير المال، فليس من عبء مالي يترتب على المرسوم المذكور لكي يوقعه. وزير المال يوقع كل مرسوم يرتب أعباء مالية على الدولة".

يشار الى أن توقيع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري مرسوم منح أقدمية سنة لضباط "دورة عون"، فتح خلافاً جديداً بين رئيس الجمهورية والرئيس نبيه برّي، خصوصاً أن المرسوم تخطّى توقيع وزير المال علي حسن خليل.

وتعود حكاية هؤلاء الضباط بحسب ما ذكرت صحيفة "الاخبار" إلى نهاية الثمانينيات، عندما طوّعت المدرسة الحربية التي كانت تحت سيطرة حكومة عون العسكرية دورتي ضباط عامي 1989 و1990. ولدى خروج عون من بعبدا في 13 تشرين الأول 1990 إلى فرنسا، وحسم المعركة لمصلحة القوات السورية وجيش الشرعية الذي كان يقوده العماد إميل لحّود، لم يسرّحوا من الجيش ولم يتابعوا دوراتهم، واستمروا في تلقي الرواتب من الجيش، بالإضافة إلى الضمائم الحربية. وفي بداية كانون الثاني 1993، جرى ضمّ الدورتين بمبادرة من لحّود لإعادة لمّ شمل الجيش واحتضان الضباط العونيين، وأعيد هؤلاء لمتابعة الدراسة في المدرسة الحربية في السنة الثانية، ويقدّر عددهم بـ 190 ضابطاً «فئة أولى» (من المسيحيين، بحسب تسمية الأسلاك العسكرية)، و15 ضابطاً "فئة ثانية" (أي من المسلمين). وفي الوقت نفسه، قُبل طلب 346 تلميذاً للدخول إلى الكلية الحربية في كانون الأول 1990، ولم يجرِ إدخالهم إلى الكليّة حتى 4 كانون الثاني 1993 كتلاميذ سنة أولى، أي بعد أيام على إعادة "دورة عون" إلى الكليّة الحربية.

وحول تقارير تحدثت عن رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يطلبه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من تمديد مهلة الاقتراع للمغتربين، لفت عون الى ان "انتخاب المغتربين يعالج في الحكومة، ووزيرا الداخلية والخارجية يبحثان في الامر وهما في عداد اللجنة الوزارية.

وعن الحريات العامة، قال"عددوا لي كم من صحافي في السجن او حول إلى القضاء"، سائلا "أين هم الصحافيون الذين حولوا الى القضاء من اجل الحرية؟ كم من صحافي حكم عليه؟"

وأردف "مارسيل غانم استدعي للشهادة، حتى انه بامكان استدعاء النائب الذي يتمتع بالحصانة الى الشهادة من دون المس بحصانته".