الراعي: لبنان لا يتحمل تقييد الحريات ولا إقصاء أي مكون من مكوناته

شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أن لبنان لا يتحمل التفرد بالسلطة ولا إقصاء أي مكون من مكوناته.

وقال الراعي في غظة عيد الميلاد الاثنين "لبنان لا يتحمّل التفرّد في السلطة وإشغال المناصب، ولا الإقصاء لمكوِّن من مكوِّناته، ولا التقييد للحريات العامّة التي يقرّها الدستور، وفي طليعتها حرّية الرأي والمعتقد وبالتالي حرّية الإعلام والكتابة والتعبير".

ورأى أنه "ينبغي ضبط هذه الحريات وفقًا لأنظمتها والأخلاقيّة المهنيّة، فالتنوّع والحرية توأمان يشكّلان فرح اللبنانيِّين."

وفيما أكد أن "الوحدة الوطنيّة ترتكز في لبنان على التنوّع"، لفت الراعي الى أن "البلاد تحتاج إلى تضافر جميع القوى وفقًا للنظام الديموقراطي، ولمفهوم المعارضة وممارستها، على أن يكون الهدفُ المشترك تعزيزَ المصلحة الوطنيّة العليا على أسس الميثاق والدستور".

واستقبل الراعي اليوم الاثنين مهنئين بعيد الميلاد من بينهم نجل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط الذي قال "الزيارة اليوم للمعايدة ولن أتكلم في السياسية وفي حال حصول الانتخابات العام المقبل أتكلم في السياسة والانتخابات حاصلة في موعدها ان شاء الله".

كما عقد الراعي خلوة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمدة نصف ساعة، تناولت التطورات والاوضاع السياسية الراهنة.