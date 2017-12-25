البابا فرنسيس يدعو الى السلام في القدس واستئناف الحوار

دعا البابا فرنسيس الاثنين الى السلام "في القدس وكل الاراضي المقدسة" في مناسبة رسالة الميلاد التقليدية "المدينة والعالم" التي وجهها من ساحة القديس بطرس.

وعبر البابا ايضا عن أمله "في ان تسود رغبة استئناف الحوار من اجل التوصل الى حل متفاوض عليه يتيح التعايش السلمي بين دولتين".

واشاد ايضا بجهود المجموعة الدولية الهادفة الى مساعدة "هذه الارض الجريحة على ايجاد الوئام والعدالة والامن الذي تنشده منذ فترة طويلة".

وبعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 6 كانون الاول الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل والذي اثار موجة تنديد عالمية، دعا البابا في الاونة الاخيرة الى "احترام الوضع القائم" في القدس بما يتوافق مع قرارات الامم المتحدة.

وتابع البابا "نرى يسوع المسيح في أطفال الشرق الاوسط الذين لا يزالون يتألمون بسبب تفاقم التوترات بين الاسرائيليين والفلسطينيين".

وفي جولة افق على الدول التي يعاني فيها الاطفال من النزاعات تطرق الى الاطفال السوريين "الذين طبعتهم الحرب" في اذهانهم معبرا عن الامل في ان تستعيد سوريا "الكرامة لكل فرد" من ابنائها، عبر الالتزام بالعمل على "اعادة بناء النسيج الاجتماعي بمعزل عن الانتماء الاتني والديني".

كما تطرق الى العراق "الذي لا يزال جريحا ومنقسما من جراء الاعمال العدائية" التي وقعت في السنوات ال15 الماضية. وتحدث البابا ايضا عن اليمن "حيث يدور نزاع تم نسيانه الى حد كبير" فيما يعاني شعبه من المجاعة والامراض.