البابا فرنسيس يدعو الى السلام في القدس واستئناف الحوارRead this story in English
دعا البابا فرنسيس الاثنين الى السلام "في القدس وكل الاراضي المقدسة" في مناسبة رسالة الميلاد التقليدية "المدينة والعالم" التي وجهها من ساحة القديس بطرس.
وعبر البابا ايضا عن أمله "في ان تسود رغبة استئناف الحوار من اجل التوصل الى حل متفاوض عليه يتيح التعايش السلمي بين دولتين".
واشاد ايضا بجهود المجموعة الدولية الهادفة الى مساعدة "هذه الارض الجريحة على ايجاد الوئام والعدالة والامن الذي تنشده منذ فترة طويلة".
وبعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 6 كانون الاول الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل والذي اثار موجة تنديد عالمية، دعا البابا في الاونة الاخيرة الى "احترام الوضع القائم" في القدس بما يتوافق مع قرارات الامم المتحدة.
وتابع البابا "نرى يسوع المسيح في أطفال الشرق الاوسط الذين لا يزالون يتألمون بسبب تفاقم التوترات بين الاسرائيليين والفلسطينيين".
وفي جولة افق على الدول التي يعاني فيها الاطفال من النزاعات تطرق الى الاطفال السوريين "الذين طبعتهم الحرب" في اذهانهم معبرا عن الامل في ان تستعيد سوريا "الكرامة لكل فرد" من ابنائها، عبر الالتزام بالعمل على "اعادة بناء النسيج الاجتماعي بمعزل عن الانتماء الاتني والديني".
كما تطرق الى العراق "الذي لا يزال جريحا ومنقسما من جراء الاعمال العدائية" التي وقعت في السنوات ال15 الماضية. وتحدث البابا ايضا عن اليمن "حيث يدور نزاع تم نسيانه الى حد كبير" فيما يعاني شعبه من المجاعة والامراض.
How many peoples are there in France?
The Pope walks into a bar and asks for a large dry gin. The bartender dumps a basket of juniper berries on him. He says, "I didn't mean literally!"
France's Pope, Mme. Napoleon Macron, denounced the Roman prelate's plan, saying during her recent Swiss ski holiday where all skiing was done by English surrogates that "This man hasn't even been to Lebanon, how can he know anything about secularism and diversity in the Middle East?"
The person who he should be putting pressure on is Abu Mazan (the so-called Palestinian President whose 4 year term of office ended 8 years ago).
It is he who has refused to sit down and talk with the Israeli Prime Minister, not the other way round.