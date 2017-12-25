مقتل 3 خبراء لحزب الله في غارة للتحالف العربي في اليمن

مقتل 3 خبراء لحزب الله في غارة للتحالف العربي في اليمنRead this story in English
قتل ثلاثة خبراء لحزب الله في غارة جوية للتحالف العربي استهدفت منزلا بالقرب من الجامع الكبير بمنطقة حرض في محافظة حجة الحدودية مع السعودية، بحسب ما كشفت صحيفة "الرياض" السعودية.
وأفادت الصحيفة أن "أحد الخبراء يعمل في مجال الاتصالات الخاصة بالمليشيات بينما الاثنان الآخران يعملان في مجال المتفجرات وزراعة الألغام خاصة البحرية وتفخيخ القوارب التي تستخدمها المليشيات في الساحل الغربي".
وقالت مصادر للصحيفة أن "جثث اللبنانيين الثلاثة تم نقلها إلى صنعاء بينما بقية القتلى من المليشيات الحوثية والبالغ عددهم سبعة وضعت جثثهم في مستشفى الثورة بحجة".
وتتهم السعودية حزب الله بدعم الحوثيين في اليمن بمساندة اييران التي تنقل لهم وفقا للملكة السلاح. ويطالب حزب الله باستمرار التحالف العربي الذي تقوده السعودية بوقف الحرب على اليمن.