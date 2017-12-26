الازمة بين الرئاستين الاولى والثانية تتفاقم.. وبري: اليوم عيد والكلام لاحقا!

ازدادت العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري توترا، على خلفية مرسوم دورة الضباط، لاسيما بعد الكلام الدي صدر عن الرئاسة الاولى من بكركي أمس الاثنين والدي زاد الامور تعقيدا.

وتعليقا على كلام عون قال بري لصحيفة "النهار" الثلاثاء، "اليوم الدنيي عيد، والكلام لاحقا".

وكان عون أعلن من بكركي أن "سنة الاقدمية التي اعطيت للضباط سنة 1994 محقّة وحاولنا ان نردّ لهم نصف حقهم"، وقال "من يريد الاعتراض لدينا قضاء وانا سأكون فرحا ان كسر القضاء قراري".

وأضاف "دورة الضباط كانت نافذة ولكيدية سياسية أوقفت، والأقدمية التي أعطيت لهم محقة ولا تستوجب سوى إمضائي ورئيس الحكومة".

ورأى عون أن "الاعتراض في الصحف غير مقبول من حيث المبدأ، فلدينا مجلس نواب ومجلس وزراء ولا عبء مالي لمرسوم الضباط كي يوقع وزير المالية".

وحول هدا الموضوع، لفتت مصادر قصر بعبدا لصحيفة "الشرق الاوسط"، "من يعتقد أن الحلّ يكون بتراجع ميشال عون عن المرسوم يكون مخطئاً، والرئيس لم يوقعه ليتراجع عنه".

وذهبت الازمة بين عون وبري الى الابعد في اتجاه موضوع تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية التي كان لرئيس الجمهورية موقف حاسم منها ايضا. فبعدما اقترح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تمديد مهلة تسجيل المغتربين، ورفض رئيس المجلس هذا الاقتراح، اكد رئيس الجمهورية ان قضية انتخاب المغتربين تعالج في الحكومة، قاطعا بذلك الطريق امام رفض بري الاقتراح واضعا الموضوع في عهدة مجلس الوزراء، معولا بذلك على التفاهم بينه وبين رئيس الحكومة الداعم الأكبر والرئيسي لعون