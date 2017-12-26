مياومو كهرباء لبنان يقكعون الطرق احتجاجا على عدم دفع رواتبهم

نفذ العمال المياومون في شركة دباس اعتصاما امام الشركة في كورنيش النهر وقطعوا الطريق لبعض الوقت.

وأعلن رئيس المياومين لبنان مخول انهم لم يتلقوا رواتبه منذ ثلاثة اشهر، مشيرا الى "ان المسؤولين لا يهتمون بحل قضيتهم وهم يتلقون الوعود منذ خمس سنوات من دون التوصل الى حل حتى الآن". وطالب المسؤولين بحل سريع لقضيتهم.

من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر من أمام شركة دباس انه "لا يجوز التعامل بهذه الطريقة مع الموظفين المظلومين، اذ لم ينالوا رواتبهم منذ 3 اشهر".

ودعا الى "حل قضيتهم وفق خريطة طريق"، وقال: "انهم يطلقون صرخة لا تستدعي التعامل معهم بالعنف"، مشيرا الى انهم قطعوا الطريق لمدة 5 دقائق فهل يتم التعامل معهم بالقوة؟".

وطالب الاسمر الى "وضع الأمور التي يتحدث عنها الوزير موضع التنفيذ والايجابية