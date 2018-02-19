اسعار النفط تسجل ارتفاعا في آسيا

تواصل اسعار النفط ارتفاعها في آسيا الاثنين لكن هذا التحسن قد يحد منه تأثير زيادة الانتاج الاميركي على جهود منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لخفض العرض في الاسواق.

وحوالى الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الاميركي للخام، تسليم آذار/مارس، 78 سنتا ليبلغ 62,46 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

وارتفع سعر برميل البرنت المرجع الاوروبي، لشحنات نيسان/ابريل 52 سنتا الى 65,36 دولارا.

وكانت الاسعار بلغت اعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات في كانون الثاني/يناير مدفوعة بتطبيق الاتفاق الذي ابرمته الدول الاعضاء في اوبك وغير الاعضاء في الكارتل بما فيها روسيا، للحد من الانتاج. وتجاوز سعر البرنت العتبة النفسية البالغة 70 دولارا بينما تجاوز سعر النفط الخفيف 65 دولارا.

لكن الزيادة المتواصلة في انتاج النفط الصخري الاميركي وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة اديا الى ابطاء هذا الاندفاعة.

وقال افتار ساندو المحلل في مجموعة "فيليب فيوتشرز" في سنغافورة قال ان "صناعة النفط ستركز على الانتاج الاميركي لتحصل على مؤشرات للاسعار". واضاف ان "مخزونات الخام الاميركي والانتاج الاميركي سيشكلان عاملين اساسيين مع اقتراب موسم صيانة المصافي في الربيع".

وتابع "اذا تجاوز الانتاج الاميركي 10,6 ملايين برميل يوميا وارتفعت المخزونات في موسم الصيانة، فذلك سيدفع الاسعار باتجاه الانخفاض".

وعشية عطلة نهاية اسبوع طويلة، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف الجمعة في نيويورك 34 سنتا وبلغ 61,68 دولارا.

من جهته، اغلق برميل برنت على ارتفاع قدره 51 سنتا وبلغ سعره 64,68 دولارا في سوق المبادلات في لندن.