اضراب لشركة "اير فرانس" الخميس سيطال نصف عدد الرحلات الطويلة

أعلنت شركة الطيران الفرنسية اير فرانس انها ستلغي نصف عدد الرحلات الطويلة انطلاقا من باريس الخميس بسبب إضراب للطيارين والطواقم الارضية والجوية.

وقالت الشركة الاربعاء إنها تتوقع المحافظة على 75 بالمئة من برنامجها المقرر، بما بشمل 50 بالمئة من رحلاتها الطويلة ونصحت المسافرين بإرجاء رحلاتهم الى 27 شباط دون تكاليف إضافية.

ويطالب موظفو اير فرانس بزيادة اجور شاملة بنسبة 6 بالمئة.

وتعرض الإدارة زيادة أساسية من واحد بالمئة تسدد في دفعتين، ومجموعة من الحوافز التي رفضتها النقابات بوصفها "طفيفة".

وسجلت مجموعة "اير فرانس-كي إل إم" ارتفاعا في ارباحها التشغيلية بنسبة 42 بالمئة لتبلغ 1,49 مليار يورو (1,84 مليار دولار) في 2017.