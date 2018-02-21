معدلات البطالة في بريطانيا ترتفع إلى 4,4% لاول مرة منذ 16 شهرا

ارتفعت نسبة البطالة في بريطانيا لأول مرة في 15 شهرا، على ما أظهرت بيانات رسمية الاربعاء، في إشارة إلى أن حالة الغموض المحيط ببريكست تؤثر على الاقتصاد بشكل اوسع.

وذكر مكتب الاحصاء الوطني في بيان أن نسبة البطالة، اي القوى العاملة غير الموظّفة، بلغت 4,4 بالمئة في الثلاثة اشهر المنتهية في كانون الاول الفائت.

وتشكل هذه النسبة ارتفاعا عن نسبة 4,3 بالمئة المسجلة في الفصل المنتهي في تشرين الثاني الفائت، التي عُدّت الاقل في 42 عاما.

ويقول محللون إن بيانات الاربعاء خفضت احتمال ان يرفع البنك المركزي البريطاني نسبة فائدته الرئيسية في ايار المقبل، كما كان متوقعا على نطاق واسع في الاسواق.

وقال المحلل الاقتصادي صامويل تومبز إن "بيانات سوق العمل الاخيرة لا توجه ضربة قاصمة لفرص رفع نسب (الفائدة) في ايار". وتابع أنه "سيتم نشر تقريرين اخرين قبل ذلك لكنها تخفض الاحتمالات".

وقبل نشر هذه البيانات الاخيرة، كان هناك اعتقاد واسع ان يرفع البنك المركزي البريطاني من فائدة الاقراض في ايار/مايو إلى 0,75 بالمئة في اعقاب زيادة أخرى بسيطة العام الفائت.

وقال المحلل الاقتصادي كريس وليامسون "فيما زاد التضخم المرتفع واشارت نمو الاجور من احتمال رفع نسب (الفائدة) مجددا، من الواضح ان صانعي القرار سيتخذون نهجا حذرا وسط الغموض الكبير الذي يواجهه الاقتصاد البريطاني في وقت يسود قلق بخصوص بريكست".