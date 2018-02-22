ترامب يتعهد امام الناجين من مجزرة باركلاند اتخاذ اجراءات "قوية" ضد الاسلحة النارية

تعهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء، ازاء شهادات مؤثرة لناجين من اطلاق نار اوقع 17 قتيلا في فلوريدا الاسبوع الماضي، اتخاذ اجراءات "قوية" من اجل التحقق من السوابق الاجرامية والوضع العقلي للراغبين في شراء أسلحة، مشيرا حتى الى امكان تسليح بعض المدرسين وهو مسألة تثير جدلا كبيرا.

بعد اسبوع على المجزرة في ثانوية باركلاند استقبل ترامب ناجين في البيت الابيض وابدى انفتاحا على كل الاحتمالات لكنه في موقع دقيق فقد تعهد خلال حملته الانتخابية لـ"الجمعية الوطنية للبنادق" بانّ لها "صديقا فعليا في البيت الابيض".

وروى اهال وطلاب من مدارس عدة شهدت اطلاق نار بالتوالي شهاداتهم وقد جلسوا في شكل دائرة حول ترامب في احدى قاعات البيت الابيض.

واقترح ترامب تسليح قسم من الاساتذة بشكل خفي على ان يُجروا تدريبا خاصا مسبقا، لكن دون أن يعلن قرارا حاسما حول هذه المسألة المثيرة للجدل، مضيفا ان "الامر ينطبق بالطبع على الاساتذة الذين يعرفون التعامل مع الاسلحة".

وأقر ترامب بأنّ "الاجراء لن يروق لكثيرين"، وذلك بعد تصويت برفع الايدي بين الحاضرين ايده نصفهم وعارضه النصف الاخر.

وصرح ترامب "سنمضي بقوة من اجل التحقق من السوابق". كما طلبت منه تلميذة من ثانوية باركلاند (فلوريدا) تدعى جوليا كوردوفر بـ"اتخاذ القرارات الجيدة" لمنع تكرر مثل هذه المأساة.

- "مهووسين وجبناء" -وانتقد ترامب مبدأ المدارس التي تحظر اي سلاح ناري اذ اعتبر انها تجتذب "المهووسين" الذين نعتهم ب"الجبناء" وقال انهم يبحثون عن اهداف لا يواجهون فيها خطر ان يتعرضوا لاطلاق نار دفاعا عن النفس.

وأغرقت شهادة اندرو بولاك الذي قتلت ابنته ميدو (18 عاما) في اطلاق النار قبل اسبوع، القاعة في صمت تام. وقال بولاك "لن ارى ابنتي الرائعة ابدا بعد اليوم. فهي لم تعد هنا انها في نورث لودردايل في مقبرة الملك داوود".

وقبلها ببضع ساعات، احتشد طلاب من مدرسة باركلاند الاربعاء في عاصمة فلوريدا على أمل انتزاع تشريع متشدد حول الاسلحة النارية في الولايات المتحدة بعد مجزرة الاسبوع الماضي التي اودت ب17 شخصا في ثانويتهم.

وقال لورنزو برادو احد المتحدثين من الطلاب الشباب "ان يفقد اشخاص حياتهم بدون ان يحصل تغيير هو خيانة بحق بلدنا العظيم"، وذلك وسط مئات الشباب الذين تجمعوا في المدينة.

وذكر برادو بان نيكولاس كروز منفذ الهجوم الاربعاء الماضي في ثانوية مارجوري ستونمان دوغلاس "تمكن من شراء سلاح ناري قبل ان يصبح في السن القانونية لاحتساء البيرة، ورغم عوارض المرض العقلي الواضحة وبعد ان ارتكب جنحا".

واضطر الرئيس الاميركي دونالد ترامب المؤيد الشرس للحق الدستوري في حيازة أسلحة نارية الى تقديم بعض التنازلات ازاء موجة التأثر في البلاد وانعكاسات تعبئة الطلاب على وسائل الاعلام.

فقد طلب ترامب من ادارته الثلاثاء اتخاذ اجراءات لمنع بيع جهاز فتاك يحول بندقية الى سلاح شبه أوتوماتيكي.

والجهاز المعني هو عقب بندقية يمكن تثبيته وتفكيكه، يستخدم طاقة الدفع العكسي عند إطلاق النار لإحداث حركة ذهاب وإياب فائقة السرعة للبندقية بالتوازي مع تلقيمها بالوتيرة ذاتها.

ويعتزم الطلاب الثانويون تنظيم تجمع ضخم في 24 اذار/مارس المقبل في واشنطن العاصمة الفدرالية.

- "لن يضعف االتحرك -واكدت ريتشل كاتانيا التي ارتدت قميص مدرستها عبر "سي ان ان" الاربعاء ان التحرك ثابت وقالت "لن يضعف (التحرك) هذه المرة فآلاف الشباب الاميركيين تناقلوا على هواتفهم شعارات #كي لا تتكرر ابدا و#يكفي و#مسيرة لاجل حياتنا".

الا ان هذا التطور على صعيد التشريع يعتبر متواضعا جدا على مستوى البلاد حيث هناك نحو 300 مليون سلاح ناري يتم تداوله بين السكان. لكنه يؤشر الى تغير لدى رئيس تبرّعت "الجمعية الوطنية للبنادق" ب30 مليون دولار لحملته الانتخابية في العام 2016.

واطلاق النار في باركلاند هو الاسوأ داخل مدرسة في الولايات المتحدة منذ مجزرة ساندي هوك التي اودت ب26 شخصا في أواخر 2012.

ولم يؤد تكرر هذه المآسي في السنوات الاخيرة الى أي تغيير في التشريع.

وكان طلاب باركلاند التقوا على مدى ساعات نوابا محليين من فلوريدا التي تعتبر بين أكثر الولايات الاميركية تساهلا حول الاسلحة النارية.

وكان مجلس نواب فلوريدا رفض الثلاثاء امكان حظر الاسلحة الهجومية والملقمات ذات السعة الكبيرة، الا ان استطلاعا للرأي كشف ان ثلثي الاميركيين يؤيدون تشديد المراقبة على بيع الاسلحة النارية.