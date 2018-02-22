عون يلتقي كبار المسؤولين في أرمينيا: لبنان متمسك بحدوده البرية والبحرية

عقد رئيس الجمهورية ميشال عون في اليوم الثاني لزيارته أرمينيا مباحثات مع الرئيس الارميني سيرج ساركيسيان ورئيس الوزراء غارين غارباتيان ورئيس مجلس النواب آرا بابلويان، شدد خلالها عل رغبة لبنان بتعزيز العلاقات بين البلدين.

وعقد كل من عون والرئيس الارميني لقاء قمة في القصر الجمهوري سركيسيان في يريفان، توافقا خلاله على توحيد الجهود الثنائية لتعزيز اواصر التعاون بين البلدين ولاسيما في ما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري.

وأكد الرئيسان عون وسركيسيان من جهة اخرى، على ضرورة ايجاد حلول سلمية للأزمات في منطقة الشرق الاوسط، وايقاف آلة الحرب لأن العنف لا يستجر إلا العنف والتطرف.

وشددا في هذا السياق على تعزيز التعاون الثنائي والدولي لمكافحة الارهاب، "طالما انه لم يعد هناك اي بلد بمنأى عن اخطاره".

وشدد الرئيس عون على "ضرورة العمل من أجل الوصول الى توافق دولي يؤمن عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في بلادهم والتي باتت تحت سيطرة الدولة السورية.

وإذ جدد التأكيد على تمسك لبنان بحدوده البرية والبحرية، وبحقه في الدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة، فإنه لفت إلى ان لبنان يعول على صداقاته الدولية للمساعدة في جبه التهديدات الاسرائيلية وعدم تفاقم الأوضاع".

وأكد رئيس الجمهورية تمسكه بـ "تمتين الصداقة والتعاون بين لبنان وأرمينيا"، مشددا على "وقوف لبنان الى جانب أرمينيا وحق شعبها الطبيعي بالسيادة والسلام والازدهار".

بدوره، أعرب الرئيس الارميني عن "تقدير بلاده للوجود اللبناني الفاعل والتوسيع المستمر للاستثمارات اللبنانية في أرمينيا".

كما نوه "بالتعاون الفعال والتأييد المتبادل بين لبنان وارمينيا في المحافل الدولية، ولا سيما في المسائل ذات الأهمية الحيوية بالنسبة لبلاده".

و شدد على "أهمية مساهمة لبنان العملية والفعالة في مكافحة الإرهاب والتطرف، مثمنا مساعداته الإنسانية للشعب السوري خلال سنوات الحرب، لافتا الى أن أن "أرمينيا تمكنت ايضا من تقديم مساهماتها المتواضعة في استقرار وتوفير أمن لبنان الصديق عبر المشاركة في قوات حفظ السلام الأرمنية في بعثة UNIFIL للأمم المتحدة في جنوب لبنان".

وكان عون التقى رئيس وزراء أرمينيا، وأبلغه أن "الجانب اللبناني راغب بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين" وانه سينسق مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري "لإنجاز اتفاقات تعاون بين البلدين خلال زيارة رئيس وزراء ارمينيا الى لبنان في 12 و13 آذار المقبل".

أما رئيس وزراء ارمينيا فقال إن زيارة الرئيس عون الى يريفان "ستفتح الباب على تبادل زيادة الاستثمارات الأرمنية واللبنانية في كلا البلدين".

وفي لقائه مع الرئيس عون، أكد رئيس مجلس النواب الأرميني آرا بابلويان "تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية-الارمينية، وشدد على "التنسيق بين المجلسين اللبناني والارميني وتبادل الخبرات في مجال التشريع".