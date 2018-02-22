خمسة قتلى و15 مفقودا في انهيار ارضي في اندونيسيا

قضى خمسة أشخاص وفُقد 15 آخرون الخميس إثر انهيار حقل أرز يمتد على منحدر في جزيرة جاوة في اندونيسيا، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات المحلية.

وفُقد مزارعو أرز كانوا يحصدون محاصيلهم في مقاطعة بريبيس في وسط جاوة بعد أن طُمروا بكميات هائلة من الطين والصخور نحو الساعة الثامنة (01,00 ت غ).

وصرّح متحدث باسم الوكالة الوطنية لادارة الكوارث سوتوبو بوروو نوغروهو ان "الانهيار الأرضي طمر مزارعي أرز كانوا يعملون في حقلهم".

وأعلن العثور على خمسة قتلى وجرح 14 آخرين من بين مزارعي الأرز نُقلوا الى مركز طبي قريب.

ووقع الحادث بعد أيام عدة من الأمطار الغزيرة في منطقة جبلية تبعد نحو سبع ساعات في السيارة عن العاصمة جاكرتا.

ومُنع السكان من الدخول الى المنطقة حيث حصل الانهيار الأرضي.

وصرّح المسؤول المحلي ابريانتو سودرموكو لقناة تلفزيونية وطنية أن "الأرض غير مستقرة. اذا هطل المطر من جديد، فقد يكون الوضع خطرا".

هذه الانهيارات الأرضية ليست نادرة في الأرخبيل ذي المناخ الاستوائي.

ولقي 19 شخصا حتفهم في تشرين الثاني/نوفمبر في انهيارات وفيضانات جراء هطول أمطار غزيرة في شرق ووسط البلاد.