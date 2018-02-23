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السعودية تقرر إعادة توطيد العلاقات مع لبنان وموفد سعودي قريبا في بيروت

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من Naharnet Newsdesk 09:49 ,2018 شباط 23
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من المرتقب أن يبدا تحرك سعودي بعد عودة السفير السعودي وليد اليعقوب من الرياض، والتي قد يترافق أو يسبق وصولَ موفد سعودي ربّما يكون نزار العلولا المكلّف الملفّ اللبناني في الإدارة السعودية، للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في مستقبل العلاقة اللبنانية ـ السعودية في ضوء السلطة الجديدة التي ستنبثق من الانتخابات النيابية المقرّرة في 6 أيار المقبل.

وأكّدت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" وجود قرار سعودي بالعودة إلى الاهتمام بالوضع اللبناني، لكنّ هذا القرار ينقصه تحديد توقيت المباشرة".

ورأت أنّ "هذا التحوّل الجديد بعد انكفاء نِسبي مردُّه الى التطورات الاخيرة، سواء على الصعيد السوري أو اللبناني الحدودي أو الاستحقاق الانتخابي، وقد لمسَ بعض الشخصيات اللبنانية التي تتواصَل مع القيادة السعودية هذا التوجّه الجديد".

وقالت المصادر إنّ السفير السعودي في لبنان وليد اليعقوب جسّ نبضَ بعضِ الاطراف في لبنان ووجَد لديها ترحيباً بدور سعوديّ يحفظ التوازن في علاقات لبنان مع الدول العربية والأجنبية».

مصدرنهارنت
لبنان
التعليقات 4
Thumb justin 10:00 ,2018 شباط 23

Another report by an aspiring journalist working for an obscure daily newspaper....

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Thumb Mystic 11:18 ,2018 شباط 23

Saudi Arabia wants friendship, now they bow to Lebanon it seems.

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Thumb _citizen_ 09:28 ,2018 شباط 24

lol

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Missing resistimperialism 16:02 ,2018 شباط 23

Where's my ibn mowaten who doesn't know the difference between waver and waiver at ? Where you at mowaten ?

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