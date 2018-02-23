تصويت مجلس الامن على وقف لاطلاق النار في سوريا يتأخر مجددا

تصويت مجلس الامن على وقف لاطلاق النار في سوريا يتأخر مجدداRead this story in English
تأخر مجددا الجمعة تصويت مجلس الامن الدولي على مشروع قرار ينص على وقف انساني لاطلاق النار في سوريا لثلاثين يوما، ما يعكس استمرار المفاوضات الشاقة مع الجانب الروسي.
وكان التصويت اعلن اولا في الساعة 17,00 ت غ ليرجأ الى 19,30 ت غ. وقبيل الساعة 21,00 ت غ كانت مقاعد السفراء في القاعة الكبرى لمجلس الامن لا تزال فارغة باستثناء ممثلي ثلاث دول بحسب مراسلي فرانس برس.
وقال دبلوماسي ان المفاوضات تتواصل بين روسيا من جهة والكويت والسويد من جهة اخرى، البلدين اللذين قدما مشروع قرار طرأت عليه تعديلات متكررة، فيما اشار مصدر دبلوماسي اخر الى ان فرنسا تضطلع بدور الوسيط.
Balivernes ! The ceasefire would be useless because Bachar is illiterate. He proved it when he annihilated Aleppo after a ceasefire was agreed upon. He’s a felon and felons disobey.
Ceasefire is usually a breather for both sides to reload their weapons and get more terror prepare on both sides. This is ceasefire number 27 and we probably have a lot more down the road leading to the continuous stalemate. Not to dissimilar to the many we lived through during our civil war. Russia and the USA continue to use the chessboard of the Levant for their fun and games.