تصويت مجلس الامن على وقف لاطلاق النار في سوريا يتأخر مجددا

تأخر مجددا الجمعة تصويت مجلس الامن الدولي على مشروع قرار ينص على وقف انساني لاطلاق النار في سوريا لثلاثين يوما، ما يعكس استمرار المفاوضات الشاقة مع الجانب الروسي.

وكان التصويت اعلن اولا في الساعة 17,00 ت غ ليرجأ الى 19,30 ت غ. وقبيل الساعة 21,00 ت غ كانت مقاعد السفراء في القاعة الكبرى لمجلس الامن لا تزال فارغة باستثناء ممثلي ثلاث دول بحسب مراسلي فرانس برس.

وقال دبلوماسي ان المفاوضات تتواصل بين روسيا من جهة والكويت والسويد من جهة اخرى، البلدين اللذين قدما مشروع قرار طرأت عليه تعديلات متكررة، فيما اشار مصدر دبلوماسي اخر الى ان فرنسا تضطلع بدور الوسيط.