الخلافات المستمرة على الاراضي في البلقان

بعدما اقلقه الخلاف الذي لم يحل بين اثنتين من دوله الاعضاء كرواتيا وسلوفينيا، اكد الاتحاد الاوروبي من انه لن يستورد نزاعات على اراض مؤكدا ان على دول البلقان المرشحة التوصل الى تسويتها.

- البانيا واليونان -ألغت أعلى هيئة قضائية ألبانية العام الماضي، اتفاقا ابرم في 2009 بين تيرانا وأثينا حول حدودهما في البحر الايوني، متذرعة "بانتهاك الحقوق والمصالح الألبانية". ويأمل البلدان في ابرام اتفاق في نيسان/ابريل. والامر يتعلق في الواقع باحتياطات للنفط والغاز في هذا القطاع.

- البوسنة والهرسك وكرواتيا -للبوسنة والهرسك الف كيلومتر من الحدود مع الاتحاد الاوروبي، عبر كرواتيا. ولم يصدق أي من البلدين على اتفاق حدودي أبرم في 1999. والسبب هو ترسيم الحدود حول مرفأ نيوم الصغير، المنفذ الوحيد للبوسنة على البحر.

- البوسنة والهرسك وصربيا -على ساراييفو وبلغراد الاتفاق على الجيب البوسني القريب من رودو (جنوب) المأهول ومساحته اربعة كيلومترات مربعة ويدخل في الاراضي الصربية. وتتمثل القضية الاخرى بطلب صربيا توسيع اراضيها في قطاع المحطتين الكهرومائيتين حول دارينا. واخيرا، تطالب بلغراد بالأراضي الواقعة حول 12 كلم من طريق للسكك الحديد يربط صربيا بمونتينيغرو ويمر عبر الأراضي البوسنية.

- كوسوفو ومونتينيغرو - وقعت كوسوفو ومونتينغرو في 2015 اتفاقا يرسم حدودهما في منطقة جبلية. وقد صادقت عليه مونتينيغرو، لكن كوسوفو لم تفعل ذلك بسبب المعارضة العنيفة احيانا، ورمي النواب الغاز المسيل للدموع في البرلمان. ويعاد الاربعاء طرح المشروع في البرلمان.

- مونتينيغرو وكرواتيا -يختلف البلدان على شبه جزيرة بريفلاكا غير المأهولة التي تقل مساحتها عن كيلومترين مربعين.

- صربيا وكوسفو -لا تعترف صربيا باستقلال اقليمها السابق الالباني. ويعيش قسم من الاقلية الصربية في شمال كوسوفو، القريب من صربيا.

- صربيا وكرواتيا -يحاول البلدان منذ 2003 التوصل الى اتفاق على قسم من حدودهما مرتبط بالدانوب، قرب قرية باتشكا بالانكا. في رأي صربيا، يجب ان هذا الجزء من الحدود يجب ان يمر وسط النهر. وتعتمد كرواتيا على السجل العقاري الذي يعود الى حقبة يوغوسلافيا السابقة. ويتمحور الخلاف حول بضعة آلاف من الهكتارات. وامهل زعماء البلاد انفسهم سنتين لحل للمشكلة، وإذا لم يتوصلوا الى نتيجة، فسيطرحونها للتحكيم الدولي.