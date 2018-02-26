الاتحاد الاوروبي يدعو الى تطبيق فوري للهدنة في سوريا

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين الى تطبيق فوري للهدنة التي طلبها مجلس الامن الدولي في سوريا لمدة 30 يوما لافساح المجال امام ايصال المساعدات الانسانية واجلاء حالات طبية.

وقالت موغيريني عند بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي "هذه الهدنة يجب ان تطبق على الفور".

واعتبرت ان القرار الذي اعتمده مجلس الامن مساء السبت وايدته روسيا يشكل "خطوة اولى" ضرورية ومشجعة لكن "الوضع على الارض يتدهور بشكل دراماتيكي، وخصوصا من وجهة النظر الانسانية".

وياتي ذلك بعد دعوة مماثلة وجهها الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش من جنيف قائلا ان "قرارات مجلس الامن يكون لها معنى فقط اذا طبقت بشكل فعلي".

من جهته قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن "نعود الى القرون الوسطى" في سوريا مستنكرا ما يحصل لسكان الغوطة الشرقية قرب دمشق.

واوضح مصدر اوروبي انه من غير المتوقع اجراء اي محادثات حول الوضع في سوريا خلال اجتماع بروكسل، في حين ان عدة وزراء بارزين لم يحضروا.

وتواصلت اعمال القصف والمعارك رغم قرار مجلس الامن حيث قتل عشرة مدنيين على الاقل الاثنين في غارات لقوات النظام على الغوطة الشرقية بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.