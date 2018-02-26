مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان يندد بعدم التحرك في سوريا ونزاعات اخرى

ندد مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين الاثنين بعدم التحرك حيال النزاعات في سوريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي واليمن وبورما متحدثا عن "مسالخ للبشر".

وقال زيد رعد الحسين امام مجلس حقوق الانسان الذي يعقد جلسة في جنيف ان هذه النزاعات "اصبحت مثل بعض المسالخ للبشر في العصر الحديث لانه لم يتم التحرك بشكل كاف لمنع هذه الاهوال".

ثم اتهم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن بانها "مسؤولة" عن استمرار هذا القدر من المعاناة.

وقال "طالما يستخدمون الفيتو لعرقلة اي عمل موحد يمكن ان يخفف المعاناة الشديدة للسكان الابرياء، فانهم سيكونون هم- الاعضاء الدائمون- الذين يتحملون المسؤولية امام الضحايا".

واعتبر ان فرنسا وبريطانيا لا تستخدمان كثيرا الفيتو، داعيا الصين وروسيا والولايات المتحدة الى ان تحذو حذوهما وتتوقف عن الاستخدام المؤذي للفيتو".