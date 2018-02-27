تغييرات عسكرية في السعودية قبل شهر من دخول حربها في اليمن عامها الرابع

تغييرات عسكرية في السعودية قبل شهر من دخول حربها في اليمن عامها الرابعRead this story in English
أجرت الرياض تغييرات واسعة في مناصب عسكرية قيادية، شملت رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادتي القوات الجوية والبرية، في خطوة تأتي قبل نحو شهر من دخول الحرب السعودية في اليمن المجاور عامها الرابع.
وتضمنت الأوامر الملكية أيضا تغييرات في مناصب سياسية واقتصادية، ونصت على تعيين تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لتكون ثاني امراة تعين في منصب نائب وزير في المملكة المحافظة التي تشهد منذ أشهر بوادر انفتاح اجتماعي.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرار اجراء التغييرات العسكرية بناء على طلب من وزير الدفاع نجله ولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما)، بحسب ما جاء في سلسلة أوامر ملكية نشرت مساء الاثنين.
وجاء في القرار الخاص بالتغييرات العسكرية "تنهى خدمة الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح بن عبدالله البنيان رئيس هيئة الأركان العامة بإحالته على التقاعد".
وصدر القرار غداة افتتاح البنيان معرض "القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي" بدورته الرابعة في الرياض.
ورقي الفريق الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، إلى رتبة فريق أول ركن، وعين رئيساً لهيئة الأركان العامة.
وتقرر انهاء خدمة الفريق الركن محمد بن عوض بن منصور سحيم قائد قوات الدفاع الجوي، واعفاء قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز ال سعود من منصبه، وتعيين قائدين جديدين لقوات الدفاع الدفاع الجوي والقوات البرية.
كما تم تعيين قائدين جديدين لقوة الصواريخ الاستراتيجية وللقوات الجوية.
وجاء في الأمر الملكي ان التغييرات العسكرية الواسعة هذه صدرت "بناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع" الامير محمد، وبعد الموافقة على "وثيقة" تنص على "تطوير وزارة الدفاع".
ولم تقدم السلطات تفسيرا للتعيينات العسكرية المفاجئة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، استبدل العاهل السعودي قائد القوات البحرية وقائد الحرس الوطني.
وقال ثيودور كراسيك الخبير في شؤون الخليج لوكالة فرانس برس ان السعودية قد تكون تشهد "تحولا عسكريا".
- تعيينات سياسية -تقود السعودية منذ 26 اذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا في اليمن المجاور دعما لقوات السلطة المعترف بها دوليا في مواجهتها مع المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى في اليمن منذ 2014.
وتمكنت القوات الحكومية بدعم من القوات السعودية وقوات دول التحالف الاخرى، وبينها الامارات، من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في اليمن، الا انها لا تزال عاجزة عن هزيمة المتمردين بشكل كامل والدخول الى العاصمة.
وتوجه منظمات حقوقية اتهامات الى السعودية بالتسبب بمقتل مدنيين في الغارات التي تشنها طائرات التحالف ضد مواقع المتمردين لكنها تصيب ايضا منازل ومدارس ومستشفيات.
والاثنين قتل ستة عسكريين يمنيين على الاقل في غارة نفذتها طائرات تابعة للتحالف العسكري بقيادة السعودية وأصابت "عن طريق الخطأ" معسكرا لهذه القوات، حسبما أفادت مصادر عسكرية.
وقتل في النزاع اليمني اكثر من 9500 شخصا. كما قتل عشرات الجنود السعوديين والاماراتيين، في وقت لا تزال المناطق الجنوبية السعودية معرضة لخطر صواريخ المتمردين الذين تمكنوا كذلك من ايصال صواريخهم هذه الى اجواء الرياض.
وتقول السعودية ان ايران، الخصم اللدود في الشرق الاوسط، تدعم المتمردين الشيعة عسكريا، الا ان طهران تنفي هذا الاتهام.
تأتي القرارات العسكرية في خضم تحول اقتصادي واجتماعي متسارع تشهده المملكة التي تعاني من صعوبات اقتصادية منذ تراجع أسعار النفط في 2014.
ويقود هذا التحول الامير محمد، الذي أشرف منذ توليه منصب ولي العهد منتصف العام الماضي على حملة توقيفات شملت شخصيات رفيعة المستوى وامراء ورجال أعمال على خلفية قضايا تقول السلطات انها تتعلق بالفساد.
وسبقت هذه الحملة سلسلة توقيفات اخرى لرجال دين بارزين. وقالت منظمات حقوقية ان الامير محمد يسعى منذ توليه منصبه الى القضاء على اي معارضة محتملة لسياساته الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية.
وفي اطار التعيينات الجديدة، باتت الرماح ثاني امرأة سعودية تتولى منصب نائب وزير بعد نورة الفايز التي كانت تتولى في السابق منصب نائب وزير التعليم.
كما عين الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، شقيق رجل الاعمال الملياردير الوليد بن طلال الذي كان احد الموقوفين في قضية الفساد، نائباً لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير.
"amid Stalemated War in Yemen".... :)!
Whoever wrote the article is obviously ignorant of the facts on the ground. The coalition is making advances daily and closing in on the terrorists' stronghold in the north.
What advances? Do they hold the capital of Yemen?
No. I guess the Saudi king fired his commanders for that reason, even with the best American hardware you still are rich weaklings making poor people die for your cursed kingdoms army.
your laban is read.
"Do they hold the capital of Yemen?"
not yet but they will. They have honor and have chosen to fight battles instead of committing genocide; and that is the reason why Sanaa has not been turned into an Aleppo or Ghouta.
Your time is coming and soon.
you have been saying that since 2015.
Just like you said Assads days were numbered in 2011.
When do you Saudi pawns realize, that you are the weaklings of the Middle East? Without America you are nothing more than a desert.
show me ya iraní where i said what you claim I said.
Look who’s talking. Without Russia, Hizbalot, the Iranian military, and the regime forces you weren’t able to push back the FSA.... made of unorganized, untrained and poorly armed peasants.
America. Russia are the only rulers in the Middle East. Your Pasdaran idols are like the Saudis, nothing without their owners. But KSA has a modern army.
lol @ the heretic!
We all saw your heroes in Syria the minute the Russian air force stopped bombing. You were running like headless chickens in defeat begging your hussain for help. Stop your bravado!
Your hezb of terror, your iranian guard, and your assad's criminal army stood no chance. You might recall a guy called Lavrov who said Damascus was going to fall in two weeks.
As to the Americans.... let's see. Without America were would your shia iraqi regime be right now?
lol
اقالة رئيس اركان الجيش السوداني وتعيين الفريق اول كمال عبد المعروف خلفا له۔15:37
according to the demagogue mystic, it has also to do with Yemen:)!
Since 1979 the Arab world field was open for Iranian hard power - military interventions aka Revolutionary guards.
Saudi Arabia used soft power to counter it because it either lacked the guts or the capability to go into a military counter offensive.
Now it seems they got the guts and they are trying to castch up on the capability.
This will either spell more bloody destructive confrontation throughout the middle east. Or the 2 opponents will come to deter each other into a cold war freeze of confrontation.