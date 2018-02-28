ولي العهد السعودي يزور واشنطن في 19 آذار

اعلن مصدر حكومي سعودي لوكالة فرانس برس الاربعاء ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور واشنطن في 19 آذار المقبل.

وزيارة الامير محمد الى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب هي الاولى له منذ توليه منصب ولي العهد منتصف العام الماضي.

وكان الامير الشاب (32 عاما) زار البيت الابيض في آذار 2017 عندما كان ولي ولي العهد لتهنئة ترامب بانتخابه رئيسا.

ومن المقرر ان تمتد الزيارة من 19 وحتى 22 اذار، وستكون بمثابة محطة اضافية في رحلة خارجية تقوده ايضا الى بريطانيا في السابع من اذار، علما انه من المقرر ان يزور باريس ايضا في الاسابيع المقبلة.

وعززت السعودية علاقاتها مع الولايات المتحدة بعيد انتخاب ترامب، بعد فترة من الفتور في العلاقات في ظل ادارة الرئيس السابق باراك اوباما.