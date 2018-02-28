تأجيل هدم منازل في بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة

أعلنت المحكمة العليا الاسرائيلية الاربعاء انها قبلت طلب الحكومة الاسرائيلية تأجيل هدم 15 وحدة سكنية استيطانية في بؤرة نتيف هأفوت في الضفة الغربية المحتلة، والذي كان مقررا في 6 آذار.

وبموجب القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، وافقت المحكمة، وهي اعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية، على طلب الحكومة تأجيل هدم 15 وحدة في البؤرة التي تقع قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية جنوب القدس، حتى 15 من حزيران.

وبموجب امر قضائي من عام 2016، يتوجب هدم منازل عدة في البؤرة العشوائية التي تقع قرب مستوطنة العازار، ولكن لدى المستوطنين مهلة حتى اذار من العام المقبل قبل تطبيق القرار.

ووافقت المحكمة على طلب قدمه فلسطينيون ان البؤرة تم بناؤها على اراض فلسطينية خاصة ويجب اخلاؤها.

وكانت الحكومة الاسرائيلية وافقت الاحد على خطة تهدف لتشريع نتيف هأفوت ولكن ليس المنازل التي صدرت اوامر هدم بحقها، بهدف بناء ما مجموعه 350 وحدة سكنية استيطانية هناك، بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية.

وقالت التقارير ان الخطة تتضمن تعويضات بقيمة 60 مليون شيكل (17 مليون دولار)، لصالح المستوطنين الذين يعيشون في المنازل التي سيتم هدمها بالاضافة الى توفير مساكن مؤقتة لهم.

ويعيش قرابة 430 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني.

وتعد الحكومة التي يتراسها بنيامين نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.

ويعتبر المجتمع الدولي أن كل المستوطنات غير قانونية، سواء أنشئت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وأنّها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام.