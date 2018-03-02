باريس وواشنطن "لن تتسامحا مع الافلات من العقاب" حول استخدام اسلحة كيميائية في سوريا

أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة في بيان انها وواشنطن "لن تتسامحا مع الافلات من العقاب" في حال "استخدام موثق" لاسلحة كيميائية في سوريا، وذلك اثر اتصال هاتفي بين الرئيس ايمانويل ماكرون ونظيره الاميركي دونالد ترامب.

وجاء في البيان ان الرئيسين "اشترطا التطبيق الفوري للقرار 2401 الذي أقر بالاجماع في مجلس الامن الدولي"، مضيفا ان ماكرون "ذكر بانه سيكون هناك رد حازم في حال استخدام موثق لوسائل كيميائية أدى الى مقتل مدنيين، وذلك بالتنسيق مع حلفائنا الاميركيين".

وكان مجلس الامن اقر السبت الماضي بالاجماع قرارا يدعو "دون تأخير" الى وقف اطلاق النار لمدة شهر في سوريا لكن القوات السورية وحليفتها روسيا ابقت ضغوطها العسكرية الخميس على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، بينما لم تؤد هدنة انسانية اعلنتها روسيا من جانب واحد لبضع ساعات يوميا الى ايصال مساعدات او اجلاء مدنيين.

وتابع بيان الرئاسة الفرنسية انه و"ازاء مواصلة القصف دون تمييز بحق مدنيين وخصوصا في الغوطة الشرقية وتدهور الوضع الانساني بشكل متواصل فان رئيس الجمهورية ونظيره الاميركي شددا على ضرورة ان تمارس روسيا ضغوطا قصوى دون التباس على النظام السوري حتى يعلن بوضوح التزامه احترام قرار مجلس الامن الدولي.

واوضح البيان ان الرئيسين "قررا العمل معا من اجل تطبيق القرار 2401 بهدف وضع حد للاعمال الحربية وايصال مساعدات انسانية واجلاء جرحى ومرضى".