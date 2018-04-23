إيران تحظر على مصارفها التعامل بالعملات المشفرة

حظرت إيران على المصارف والمؤسسات المالية الاثنين التعامل بالعملة الرقمية "بيتكوين" وغيرها من العملات المشفرة وسط جدل قائم حول افضل الطرق لتنظيم هذه التكنولوجيا.

وأعلن المصرف المركزي الايراني في بيان ان اللجنة الحكومية لمكافحة تبييض الاموال اتخذت القرار في كانون الاول/ديسمبر وقد دخل الآن حيّز التنفيذ.

واوضح البنك المركزي الايراني ان "كافة العملات المشفرة يمكن استخدامها كوسيلة لتبييض الاموال وتمويل الارهاب ويمكن بالاجمال تحويلها الى وسيلة لنقل الاموال للمجرمين".

ويعتبر كثيرون في ايران ان العملات الرقمية المشفرة تتمتع بامكانات كبيرة ويمكن استخدامها كوسيلة لتخطي المشاكل المرتبطة بالعقوبات الدولية والمصاعب التي يعانيها القطاع المصرفي الايراني.

وكان وزير الاتصالات الايراني محمد جواد آذري جهرمي البالغ من العمر 36 عاما شكل فريقا لابتكار عملة مشفرة خاصة بايران.

ويقول الايرانيون العاملون في سوق العملات المشفرة الحديثة العهد انه من غير المرجح ان يؤثر الحظر على عملياتهم.

وقال هادي نعمتي الذي يعمل في منصة "كوينكس" لتبادل العملات المشفرة لوكالة فرانس برس إن "هذا القرار اشار صراحة الى المصارف والمؤسسات المالية ومراكز الصيرفة التي تعمل مع المصرف المركزي".

وتابع نعمتي "برأيي لا يشمل (هذا القرار) عامة الناس، ليس حظرا تاما على المعملات المشفرة".

وقال المتحدث ان "كوينكس" اوقفت عمل منصة التبادل لأننا "نحرص دائما على ان نكون ممتثلين للقانون"، مضيفا "لكنني رأيت ان تبادلات اخرى بالعملات المشفرة لا تزال تعمل بشكل عادي".