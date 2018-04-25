الحريري يلتقي الجبير على هامش مؤتمر بروكسيل

التقى رئيس الحكومة سعد الحريري الاربعاء في مبنى أوروبا في مقر المفوضية الأوروبية، على هامش مشاركته في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا" المنعقد في بروكسيل، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وبحث الحريري مع الجبير في الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.

ثم التقى وزيرة الخارجية والتربية والثقافة في إمارة ليختنشاتين أورليا فريك وعرض معها آخر المستجدات والعلاقات الثنائية.

والتقى الرئيس الحريري مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى دافيد ساترفيلد، في حضور نادر الحريري، وعرض معه التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين.

كما التقى مساعد وزير خارجية ألمانيا هيكو ماس، في حضور مستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين الدكتور نديم المنلا، وبحث معه في أوضاع النازحين السوريين في لبنان.