العراق يبدأ الإنتاج التجاري للغاز من حقل السيبة بجنوب البلاد

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي الأربعاء البدء بالإنتاج التجاري الأول للغاز من حقل السيبة في جنوب البلاد، بقدرة مبدئية تبلغ 25 مليون متر مكعب يوميا.

وأفادت وزارة النفط العراقية في بيان أن الوزير "افتتح محطة الانتاج المركزية لحقل السيبة الغازي في محافظة البصرة، والمباشرة بالإنتاج التجاري الأول من المحطة بطاقة 25 مليون قدم مكعب قياسي باليوم".

وأضاف البيان أن "الإنتاج المتحقق (حاليا) يعد أوليا وصولا إلى إنتاج الذروة نهاية العام الجاري والذي يقدر بمئة مليون قدم مكعب في اليوم".

وقسمت عملية استثمار الحقل بين شركة "كويت إنرجي" الكويتية (بنسبة 25 في المئة)، و"تباو" التركية (30 في المئة)، والمؤسسة المصرية العامة للبترول (20 في المئة)، وشركة نفط ميسان الحكومية (25 في المئة)، وفقا لموقع وزارة النفط العراقية.

وسيؤمن إنتاج هذا الحقل، الذي اكتشف في العام 1972، تصاعدا في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.

وأشار اللعيبي إلى أن انتاج العراق في شباط/فبراير بلغ 2,8 مليار قدم مكعب يوميا.

ويعد السيبة احد اهم ثلاث حقول غازية في العراق الى جانب حقلي عكاس في محافظة الأنبار، والمنصورية في محافظة ديالى، وفقا للمتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد.