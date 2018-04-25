المشنوق: لا خلاف مذهبيا في بيروت وخلافنا مع ولاية الفقيه السياسية لا الدينية

أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن لا خلاف مذهبيا في بيروت، مشددا في الوقت عينه على أنه لا يوجد أي خلاف مع ولاية الفيقه الدينية بل السياسية "التي تتناقض مع فكرة الدولة الوطنية".

وقال خلال لقاءات انتخابية في بيروت الاربعاء "لا مكان لليأس في لبنان فبشائر الخير بدأت تلوح بعد مؤتمر سيدر والمؤتمرات الأخرى"، كاشفا أن "لبنان سيشهد "طفرة اقتصادية بعد خمس سنوات لم يشهدها منذ العام 1974 بسبب الثقة الدولية والعوامل الإيجابية الآتية إليه".

من جهة أخرى، رأى المشنوق أن خطابات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في هذه المرحلة تثبت أننا لسنا امام معركة انتخابات نيابية بل أمام معركة سياسية بامتياز، يراد منها السيطرة على قرار بيروت منطلقا للسيطرة على قرار كل لبنان".

وفيما شدد على أنه "لا يوجد خلاف مذهبي في بيروت"، لفت الى أن "الخلاف هو بين مشروعين سياسيين لا بين مذهبين".

واوضح "لا خلاف لنا مع ولاية الفقيه الدينية لأنها مسألة شخصية لا تعنينا، أما ولاية الفقيه السياسية فهي تتناقض مع فكرة الدولة الوطنية التي تجمع كل مواطنينا ليكون ولاؤهم لدولتهم".

ورأى أن "لا يمكن أي ازدواجية في الوطن والولاية إلا أن تكون جزءا من مشروع تدمير الدولة الوطنية".