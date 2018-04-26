الداخلية تطلق تطبيقا إلكترونيا يدل الناخبين على مراكز الاقتراع في لبنان والخارج

أطلقت وزارة الداخلية والبلديات على موقعها الالكتروني تطبيقا يدل المواطنين اللبنانيين الى مراكز الاقتراع المحددة في الانتخابات النيابية.

وصدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات البيان التالي "أطلقت وزارة الداخلية والبلديات على موقعها الإلكتروني تطبيقا يدل المواطنين اللبنانيين إلى مراكز الاقتراع المحددة في الانتخابات النيابية لكل واحد منهم، حيث سينتخبون، وذلك بالدخول إلى الموقع الإلكترونيwww.dgps.gov.lb ، وكتابة التفاصيل الشخصية، للحصول على نتيجة فورية، حول مراكز اقتراع المقيمين في مختلف الدول".

وعلى اللبنانيين المقيمين في الخارج تدوين الاسم الثلاثي في الموقع، وكذلك يؤمن الموقع الإلكتروني آلية تسمح للبنانيين الذين سيقترعون في 6 أيار داخل لبنان، بمعرفة المراكز التي عليهم أن يتوجهوا إليها". بحسب البيان.

وتجري الانتخابات النيابية في السادس من أيار المقبل، وسيعتمد لبنان لاول مرة في تاريخه النظام النسبي وفقا لـ13 دائرة.

أما انتخابات المغتربين فتبدأ بعد غد الجمعة في البعثات الديبلوماسية والقنصلية في الدول العربية، وتستكمل الاحد المقبل في دول اوروبا واميركا وافريقيا، وتنتهي في 6 ايار المقبل في لبنان،