عون: لبنان سيستضيف عام 2019 القمة العربية التنموية والاقتصادية

أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أن لبنان سيستضيف في كانون الثاني من العام 2019 القمة العربية التنموية والاقتصادية في دورتها الرابعة.

وحول الانتخابات النيابية التي ستجري بعد أسبوعين، أمل عون في ان تكون كل التحضيرات اللوجستية قد انجزت لخوض الانتخابات.

وتمنى أن ينجح في الإنتخابات من يختاره الشعب اللبناني الذي له وحده ان يختار ممثليه.

وقال "لاحظنا كما لاحظ كثيرون بعض الممارسات التي لا تظهر الا بالمواسم الانتخابية وقد نبّهت اللبنانيين منها".