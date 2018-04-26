جنرال موتورز تستحدث 700 وظيفة لزيادة إنتاجها من سيارات إس يو في

تعتزم شركة جنرال موتورز الأميركية للسيارات استحداث 700 وظيفة لصنع سيارات من نوع "إس يو في" الرباعية الدفع معدة للتصدير إلى أستراليا ونيوزيلندا.

وجاء الإعلان بعد أقل من أسبوعين على قرار بإلغاء 1500 وظيفة في موقع إنتاج آخر للشركة يصنع سيارات من النوع الصغير، في ظل تراجع حاد في الطلب على هذا الطراز من السيارات في الولايات المتحدة.

والوظائف الـ700 الجديدة ستنجم عن إنشاء فريق ثالث في موقع الشركة في سبرينغ هيل بولاية تينيسي (جنوب)، حيث يتم تصنيع سيارات "إس يو في" التي تمثل حاليا حوالى 48,5% من السوق الأميركية.

وتراجعت مبيعات السيارات الصغيرة في الولايات المتحدة بحوالى 13,2% منذ مطلع السنة، فيما حققت مبيعات السيارات الكبيرة زيادة بنسبة 7%.

من جهتها أعلنت شركة فورد التي تعد من كبار منافسي جنرال موترز، الأربعاء أنها ستعيد تنظيم تشكيلتها من السيارات، مشيرة إلى أن حوالى 90% من نماذجها ستكون في غضون سنتين من طراز الشاحنات الصغيرة "بيك آب" والسيارات الرباعية الدفع والسيارات المتعددة الأغراض، وأنها ستتوقف عن الاستثمار في تطوير السيارات الصغيرة التي تسوق في أميركا الشمالية.