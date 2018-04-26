الحكومة توافق على بعض البنود المتعلقة بخطة الكهرباء وتطلب تصورا شاملا حول البواخر

وافقت الحكومة على بعض البنود المتعلقة بخطة الكهرباء لكنها طلب تصورا شاملا حول قضية البواخر ومعمل دير عمار.

وبتت الحكومة بالتعاقد مع استشاري من أجل وضع دفتر الشروط لانشاء معامل وتكليف وزيري المال والطاقة التفاوض مع الشركة المتعهدة لمعمل دير عمار من أجل التوصل الى اتفاق في شأنه قبل 20 أيار.

وجرى الطلب من وزير الطاقة سيزار أبي خليل العودة الى مجلس الوزراء بتصور شامل يتعلق بالطاقة الاضافية المطلوبة، وبالتالي لم تجر الموافقة على استقدام سفن جديدة ولا على تمديد العقد مع السفن الموجودة حاليا.

وعلّق ابي خليل قائلا "تم التوافق على معظم الامور ونحن لم نعرض بواخر بل عرضنا العديد من المصادر لشراء الطاقة."

وأكد أن "خطة الكهرباء خطة متكاملة"، لافتا الى أنه "في موضوع معمل دير عمار تم تكليف وزير المال لاجراء المفاوضات مع الشركة في ملف معمل دير عمار".

وأضاف أبي خليل "لدينا خطة بدأنا بها في العام 2010 لبناء معامل على البر، وقد تم تشغيل معملي الجية والزوق الجديدين".

وجزم أن "الكهرباء هذا الصيف ستكون كما كانت خلال الصيف الماضي، واذا استطعنا استجرار الطاقة في وقت سريع ستكون هناك ساعات تغذية اضافية".

وبعد انتهاء الجلسة تلا وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي البيان، حيث قال أن "مجلس الوزراء وافق على العرض العام لوزير الطاقة لاصلاح وانقاذ قطاع الكهرباء، وطلب من الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة ويعود بها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب".

وأعلن أنه "تم التوافق على مقاربة شاملة لموضوع الكهرباء من المعامل الثابتة الى الموقتة ودفاتر شروط جديدة، وخيار البواخر هو احد الخيارات المطروحة ولم يستبعد".