Mobile version

الحريري من طرابلس: قمنا بتسويات من أجل الناس وليس لمكاسب سياسية

Read this story in English
من Naharnet Newsdesk 14:28 ,2018 نيسان 27
W460

زار رئيس الحكومة سعد الحريري الجمعة مدينة طرابلس قبل تسعة أيام من موعد الانتخابات النيابية.

واستهل الحريري جولته في طرابلس بلقاء وزير العمل محمد كبارة، بحضور النائب سمير الجسر والمرشحة عن المقعد السني في طرابلس ديما جمالي ورئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين وعدد من رجال الأعمال والتجار والعائلات الطرابلسية.

وزار الحريري دار الإفتاء في المدينة حيث استقبله مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، وعقد معه خلوة تركز البحث فيها حول الأوضاع العامة وشؤون طرابلس والشمال. ثم توسع الاجتماع ليضم مشايخ دار الفتوى في الشمال.

وقال الحريري "وجودنا هنا في طرابلس هو بالنسبة إلي كوجودي في بيتي، وأنا لطالما اعتبرت طرابلس والشمال بيتي، لأن رفيق الحريري كان دائما يحب هذه المنطقة، وهو منع سابقا من أن يزورها أن تكون له سياسة تخصها".

وذكر "عملنا بشكل كبير خلال السنة ونيف السابقتين من أجل الناس وليس لأنفسنا، وأقمنا مبادرات من أجلهم وليس لشخصنا، وقمنا بتسويات لأجلهم وليس لمكاسب سياسية من هنا أو هناك".

وأضاف "لو كنت أعمل بالشخصي، لكان خطابي اختلف، وربما كنت قد أضررت بالناس، لكني كنت صادقا معهم، وسأبقى كذلك، وسأبقى صادقا مع طرابلس وأبنائها، وهذا هو الأساس بالنسبة إلينا".

ولفت الحريري الى أن "التحدي في المنطقة كبير لمواجهة من يريدون أخذ شبابنا إلى مكان لا نريده لديننا الحنيف، دين الاعتدال والمحبة والسلام".

سعد الحريريلبنان
التعليقات 6
Thumb justin 16:23 ,2018 نيسان 27

“To me, being here in Tripoli is like being home. I have always considered Tripoli and the North to be my home, because Rafik Hariri had always cherished this region,” Hariri said.

When will he stop using his father's name for his own political objectives?? Let the man rest in peace!

Reply Report
Thumb s.o.s 16:45 ,2018 نيسان 27

More like rest in pieces thanks to his BFF and partners Hassan Nasrallah, Naim Qassem

Reply Report
Thumb janoubi 18:29 ,2018 نيسان 27

actually he is pathetic

Reply Report
Missing wizzaghar12 17:15 ,2018 نيسان 27

“To me, being here in Tripoli is like being home. I have always considered Tripoli and the North to be my home". Hariri said.
Home al. Hahhh....he said the same thing the last time he visited his "Home" Tripoli- 9 years ago.
It is not the fault of politicians if they utter total BS statements and lies during election season. It is the Morons who believe them that are at fault for the current shithoke of a country we live in.

Reply Report
Missing wizzaghar12 17:19 ,2018 نيسان 27

Vote for real change- Vote for independents and new candidates- like Koulouna Watani.

Reply Report
Missing wizzaghar12 17:15 ,2018 نيسان 27

“To me, being here in Tripoli is like being home. I have always considered Tripoli and the North to be my home". Hariri said.
Home al. Hahhh....he said the same thing the last time he visited his "Home" Tripoli- 9 years ago.
It is not the fault of politicians if they utter total BS statements and lies during election season. It is the Morons who believe them that are at fault for the current shithoke of a country we live in.

Reply Report