الحريري من طرابلس: قمنا بتسويات من أجل الناس وليس لمكاسب سياسية

زار رئيس الحكومة سعد الحريري الجمعة مدينة طرابلس قبل تسعة أيام من موعد الانتخابات النيابية.

واستهل الحريري جولته في طرابلس بلقاء وزير العمل محمد كبارة، بحضور النائب سمير الجسر والمرشحة عن المقعد السني في طرابلس ديما جمالي ورئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين وعدد من رجال الأعمال والتجار والعائلات الطرابلسية.

وزار الحريري دار الإفتاء في المدينة حيث استقبله مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، وعقد معه خلوة تركز البحث فيها حول الأوضاع العامة وشؤون طرابلس والشمال. ثم توسع الاجتماع ليضم مشايخ دار الفتوى في الشمال.

وقال الحريري "وجودنا هنا في طرابلس هو بالنسبة إلي كوجودي في بيتي، وأنا لطالما اعتبرت طرابلس والشمال بيتي، لأن رفيق الحريري كان دائما يحب هذه المنطقة، وهو منع سابقا من أن يزورها أن تكون له سياسة تخصها".

وذكر "عملنا بشكل كبير خلال السنة ونيف السابقتين من أجل الناس وليس لأنفسنا، وأقمنا مبادرات من أجلهم وليس لشخصنا، وقمنا بتسويات لأجلهم وليس لمكاسب سياسية من هنا أو هناك".

وأضاف "لو كنت أعمل بالشخصي، لكان خطابي اختلف، وربما كنت قد أضررت بالناس، لكني كنت صادقا معهم، وسأبقى كذلك، وسأبقى صادقا مع طرابلس وأبنائها، وهذا هو الأساس بالنسبة إلينا".

ولفت الحريري الى أن "التحدي في المنطقة كبير لمواجهة من يريدون أخذ شبابنا إلى مكان لا نريده لديننا الحنيف، دين الاعتدال والمحبة والسلام".