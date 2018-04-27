المرشح قيصر معوض ينسحب من الانتخابات قبل أيام من موعدها

أعلن المرشح قيصر معوض انسحابه من اللائحة المدعومة من حزبي القوات والكتائب اللبنانية في دائرة الشمال الثالثة قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات النيابية.

وقال معوض في مؤتمر صحافي عقده الجمعة "أعلن انسحابي من لائحة نبض الجمهورية القوية في دائرة الشمال الثالثة فالنجاح في زغرتا لم يكن من أولوية اللائحة ونحن لم نعد نعرف الصديق من الحليف من الخصم السياسي".

يشار الى أنه يمكن للائحة استبدال معوض بعد انسحابه بمرشح آخر.

وتضم دائرة الشمال الثالثة أقضية بشري، زغرتا، الكورة والبترون، وتحتدم المعارك السياسية بين 4 لوائح انتخابية تتنافس على 10 مقاعد نيابية. فيما تبرز المعركة الأقوى بين التيار الوطني الحر وتيار المردة المتحالف مع النائب بطرس حرب.

ويترأس لائحة التيار الوطني الحر "بترون القوية" الوزير جبران باسيل بالتحالف مع تيار المستقبل وحركة الاستقلال التي يرأسها يشال معوض.