عون يتفقد والمشنوق سير العملية الانتخابية في وزارة الخارجية

تفقد رئيس الجمهورية ميشال عون في وزارة الخارجية والمغتربين سير العملية الانتخابية التي تجري في ست دول عربية.

وقال من الوزارة الجمعة "ليس بالعمل القليل تنظيم الإنتخابات في بلدان الإنتشار، وأنا مؤمن بأن ما يجري اليوم هو أرقى شيء في العالم ".

ونوه عون بتنظيم التقنيّة المتبعة لمراقبة سير العملية الإنتخابية في الدول العربية، مهنئا "كل من عمل على تنظيم الانتخابات في الخارج".

وأضاف "أشكرهم لأنهم جعلوا من المستحيل غير مستحيل".

بدوره، توجه وزير الخارجية جبران باسيل الى رئيس الجمهورية بالقول "اهلا بك في منزلك، لبنان المقيم يلتقي ويلتحم اليوم مع لبنان المنتشر لان من حق المغتربين المشاركة في رسم مستقبل لبنان وهم اليوم يصنعون معنا التغيير في لبنان".

لاحقا، زار وزير الداخلية نهاد المشنوق وزارة الخارجية وتفقد العملية الانتخابية قيل أن يجتمع مع كل من عون وباسيل.

وقال المشنوق "ما يحصل تجربة حديثة تتسم بالشفافية ولم نتلق أي شكاوى".

ويشارك اللبنانيون في بلاد الاغتراب الجمعة للمرة الاولى في تاريخ البلاد في عملية انتخابية، ويدلون بأصواتهم، في خطوة تعتبرها السلطة من إنجازات قانون الانتخاب الجديد، لكنها تثير تساؤلات إزاء شفافية آلية نقل الأصوات من الخارج.

وانطلقت عملية الاقتراع الجمعة في دول في 6 دول عربية (السعودية، الامارات، قطر، عمان، مصر) حيث سجل 12611 لبنانياً أسماءهم، على أن ينتخب المغتربون المسجلون في بقية أنحاء العالم والبالغ عددهم 70289، الأحد، أي قبل أسبوع واحد من موعد الانتخابات في لبنان.