اعداد في غاية الدفة لقمة الكوريتين لم يمنع المفاجآت

المصافحة التاريخية التي كان ينتظرها الكوريون منذ ما يزيد على العشر سنوات، افسحت المجال رغم الاعداد الدقيق جدا لها، لبعض الخطوات المرتجلة التي لم تكن مدرجة على البرنامج المقرر.

فقد خرج الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن القواعد المرسومة عندما دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان الى مرافقته الى الجانب الكوري الشمالي من الحدود.

وقد التقى الزعيمان على خط التماس العسكري الذي يفصل بين الكوريتين، وتصافحا حوالى نصف دقيقة.

عندئذ دعا الرئيس الكوري الجنوبي الذي كانت الابتسامة تعلو محياه، ضيفه الى التوجه الى كوريا الجنوبية. وأتاح الرجلان للمصورين التقاط الصور في هذه اللحظة التاريخية حيث اصبح كيم اول زعيم كوري شمالي يطأ أرض كوريا الجنوبية منذ نهاية الحرب الكورية (1950-53).

عندئذ دعا سيد بيونغ يانغ، مون للذهاب الى الجانب الآخر. وبدا الكوري الجنوبي مترددا، لكن كيم لم يتراجع، فأمسك بيده لاجتياز حافة من الاسمنت ترمز الى الحدود، حيث تبادل الرجلان من جديد مصافحة حارة.

ثم اوضح المتحدث باسم البيت الأزرق، الرئاسة الكورية الجنوبية، كيف حصلت تلك اللحظة.

-بصل مضاد للرائحة-وقال ان "مون قال لكيم: +متى سأتمكن من زيارة الشمال+؟" وأجاب الزعيم الكوري الشمالي "+لما لا يكون الآن؟+".

ثم انطلقا، يدا بيد، وقد علت الابتسامات على شفاههما، الى الجنوب، حيث تلقيا زهورا من اطفال يسكنون قرية قريبة من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

وكان الكوريون الجنوبيون اعدوا تماما لهذا اللقاء حيث يفترض ان تحتل الترسانة النووية الكورية الشمالية مكانا بارزا.

واوضح متحدث باسم مون "درسنا ادق التفاصيل، بما في ذلك الانارة وديكورات الزهور".

والرائحة التي عبقت في الغرفة المخصصة للقاء كانت موضوع اهتمام خاص. "فقد نثر على ارضها بصل وفحم، ومراوح تعمل بأقصى قدرتها لامتصاص روائح الطلاء الجديد".

وقامت الفرق الامنية الكورية الشمالية باستعداداتها الخاصة، كما اعلنت سيول، فعقمت الكرسي الذي سيجلس عليه كيم لتوقيع الكتاب الذهبي.

- لحظة حرجة-وزخر حفل الاستقبال بالرموز. فقد سار الزعيمان على سجادة حمراء وسط حراسة مؤلفة من جنود كوريين جنوبيين بأزيائهم العسكرية التقليدية المزدانة بالالوان.

وفي فترة بعد الظهر، "زرعا" أيضا بصورة رمزية شجرة قرب خط التماس العسكري. وكانا يلبسان قفازات بيضاء، وألقيا بعض التراب تحت شجرة الصنوبر التي يبلغ عمرها 65 عاما، مثل الهدنة.

ثم رواها مون بماء جيء به من نهر كوري شمالي عندما فعل كيم الشيء نفسه، انما بماء أتى به من نهر هان الكوري الجنوبي.

ثم قاما بنزهة طويلة في المنطقة المنزوعة السلاح، حتى منصة خشبية زرقاء مرتفعة حيث تحدثا في الهواء الطلق من دون وجود مستشارين.

وحصلت بعض اللحظات المسلية، عندما ابتعدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جو جونغ وعضو آخر في الوفد الذي كان يتبع الزعيمين، بعدما لاحظا انهما في مجال المصورين.

وحصلت ايضا بعض اللحظات المزعجة، عندما احتاج كيم الى وقت طويل لتوقيع الكتاب الذهبي، وبدا مون انه لا يعرف الى اي جهة يوجه نظره.

والمصافحة الطويلة بين الزعيمين تتناقض مع ما حصل خلال قمة الكوريتين في العام 2000 بين والد الزعيم الحالي، كيم جونغ ايل، والرئيس الكوري الجنوبي في تلك الفترة، كيم داي-جونغ. وعلى رغم قوتها، لم تستمر سوى خمس ثوان.

ومصافحة 2007 كانت ايضا اكثر دقة، ثلاث ثوان، ويد واحدة فقط، فيما استقبل كيم جونغ ايل روه مو-هيون في بيونغيانغ.

ومنذ ذلك الحين، تقدم الشمال بخطوات عملاقة في طموحاته النووية.

وفي 2017، اجرت بيونغ يانغ تجربتها النووية الاهم حتى اليوم، واختبرت صواريخ بالستية عابرة للقارات واضعة اراضي القارة الاميركية في مرماها.

وهدد الشمال احيانا بتحويل سيول وواشنطن الى "بحر من النيران" وبأن يوجه نحوهما "سيف" ترسانته النووية.

لكن الصورة التي انطبعت في الاذهان الجمعة هي صورة زعيمين يجتازان الحدود، يدا بيد، نحو قمة يأمل كثيرون في ان تعلن عن مستقبل يتسم بمزيد من السلام والأمان.