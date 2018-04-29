استكمال المرحلة الثانية من اقتراع المغتربين في 33 دولة

تستكمل المرحلة الثانية من إنتخاب الغتربين في 32 دولة، بعدما بوشرت في الساحل الشرقي لاوستراليا منتصف الليل الفائت، حيث ان عدد الدول المقرر الاقتراع فيها 33.

وتنطلق عملية الاقتراع في السادسة من صباح اليوم الاحد بتوقيت بيروت.

وتبدأ عملية الاقتراع اليوم الاحد، في كندا حيث سجل 11438 ناخبا، والولايات المتحدة الاميركية وسجل 10000 ناخب .

وتوزع الناخبون في القارة الأميركية على 2016 ناخبا في البرازيل، و1496 ناخبا في فنزويلا و923 ناخبا في الباراغواي و392 ناخبا في الأرجنتين و347 ناخبا في المكسيك و325 ناخبا في كولومبيا. بحسب ما أفادت قناة الـ LBCI.

وفي أفريقيا: تم تسجيل 2344 ناخبا في ساحل العاج، و1263 ناخبا في نيجيريا، و400 ناخبا في السنغال، و439 ناخبا في غينيا، و375 ناخبا في غانا، و341 ناخبا في الكونغو، و312 ناخبا في جنوب افريقيا، و259 ناخبا في سيراليون، و251 ناخبا في الغابون، و217 ناخبا في بنين، و211 ناخبا في ليبيريا.

وفي القارة الأوروبية ونقلا عن القناة عينها تم تسجيل 8362 ناخبا في فرنسا، و8351 في المانيا، و1910 ناخببين في السويد، و1805 في المملكة المتحدة، و1052 ناخبا في بلجيكا، و889 ناخبا في سويسرا، و728 ناخبا في ايطاليا، و376 ناخبا في اسبانيا، و311 ناخبا في أرمينيا، و270 ناخبا في رومانيا، و256 ناخبا في اليونان، و250 ناخبا في الدانمارك و228 ناخبا في هولندا و242 في جزر الغوادلوب التابعة لفرنسا.

والانتخابات في مرحلتها التي بدأت منتصف الليل الفائت في أوستراليا، تنتهي صباح يوم غد الاثنين في لوس انجلوس .

ويشارك اللبنانيون في بلاد الاغتراب للمرة الاولى في تاريخ البلاد في عملية انتخابية، في خطوة تعتبرها السلطة من إنجازات قانون الانتخاب الجديد.

والجمعة الفائت جرت الانتخابات في ست دول عربية. وتجري الانتخابات في لبنان وفق قانون انتخاب جديد يعتمد اللوائح المغلقة والنظام النسبي بعد اتباع النظام الأكثري منذ عقود.