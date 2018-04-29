ترامب يعتبر أن حزمه حيال كوريا الشمالية اتى ثماره

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إن حزمه حيال كوريا الشمالية قد ساهم في تحريك الوضع، قبل اجتماع تاريخي مزمع عقده بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون.

وتطرق ترامب إلى الملف النووي الكوري الشمالي خلال تجمع لأنصاره في مدينة واشنطن بولاية ميشيغان في شمال الولايات المتحدة.

وذكّر الرئيس الأميركي بالانتقادات التي وجّهها إليه منتقدوه الأميركيون عندما كان التوتر مع كيم جونغ-اون قد بلغ ذروته وتبادل الرجلان الإهانات الشخصية والتهديدات بالحرب في شكل شبه يومي.

وقال ترامب "هل تتذكّرون ما قالوه؟ + سوف يُغرقنا في حرب نووية+".

وأضاف "كلا، القوة ستحفظنا من حرب نووية، ولن تُغرقنا فيها!".

وأشار ترامب إلى أنه متفائل بحذر حيال القمة التي يُفترض أن تجمعه مع كيم، بعد الاجتماع الذي جمع الأخير بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الجمعة.

وتابع ترامب خلال التجمع "أعتقد أننا سنعقد اجتماعا في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، سيكون اجتماعا مهما جدا" لكن "سنرى كيف ستسير الأمور".

وأردف "أكرّر، ما سيحدث سيحدث. أستطيع أن أذهب. قد لا ينجح الأمر" وفي هذه الحالة سوف "أرحَل".