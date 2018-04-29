جنبلاط لمناصريه: مصير وجودنا يكمن في الوصول الى أعلى نسبة تصويت

توجه رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط لمناصريه بالتشديد على أن مصير المعركة يكمن في أعلى نسبة تصويت يمكن الوصول اليها.

وكتب جنبلاط تغريدة على "تيوتر" قال فيها "‏فلتبقى مشاعل الحزبيين والانصار والاصدقاء والحلفاء عالية في السماء تغطي بنيرانها وتحجب بدخانها شعاراتهم الحاقدة والبغيضة والمعادية للمصالحة والكاذبة حول الاصلاح".

وأضاف "ان مصير المعركة ومصير وجودنا يكمن في اعلى نسبة تصويت نتمكن من الوصول اليها من خلالكم يا حماة الديار يا جيل اذار".

وتجري الانتخابات النيابية الاحد المقبل حيث سيعتمد لبنان لاول مرة القانون النسبي وفقا لـ15 دائرة.

ويترشح تيمور جنبلاط نجل الزعيم "الاشتراكي" الى الانتخابات، مترأسا لائحة "المصالحة"، التي شكلها بالتحالف مع حزب "القوات اللبنانية".

وينافس جنبلاط الابن في الانتخابات كل من رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، ورئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال ارسلان ولائحتين عن المجتمع المدني.